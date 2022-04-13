"Нарешті починаємо": німецька коаліція погодилася надати Україні важке озброєння

За словами депутата з німецької партії СДП Маркуса Фабера, тепер Німеччина зможе швидко постачати важку військову техніку в Україну.

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Німецька коаліція погодилася розпочати постачання в Україну важкого озброєння для протистояння армії Росії. Тепер Німеччина швидко постачатиме в Україну важку техніку. Про це повідомив представник із питань оборонної політики Німеччини від Вільної демократичної партії Маркус Фабер у Twitter.

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"Дорогі друзі, Німеччина тепер швидко постачатиме в Україну важку техніку. Я радий, що ми змогли переконати в цьому інших наших партнерів по коаліції", — написав Фабер.

За словами німецького політика, з погляду логістики та часу доставлення озброєння буде не простим завданням, проте процес розпочався.

"З погляду логістики та часу це буде непростим завданням, але ми нарешті починаємо", — повідомив він.

Маркус Фабер заявив, що Україна потребує також матеріальної допомоги у захисті від сусідської диктатури, тому Німеччина допомагатиме.

Нагадаємо, 12 квітня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Берлін надасть озброєння Києву в зону бойових дій, усупереч філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала після Другої Світової війни.

Раніше, 10 квітня, німецькі ЗМІ писали про те, що Німецька компанія Krauss-Maffei Wegmann направила в Україну пропозиції придбати сто самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000. Вони можуть уражати ціль на відстані 30 км.