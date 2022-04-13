"Нужно оружие": Резников оценил вероятность победы Украины в битве за Донбасс (видео)

По словам Министра обороны Украины, Киев нуждается в вооружении дальнего радиуса действия для успешного наступления на захваченные территории Донбасса.

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Министр Обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина может выиграть битву за Донбасс, если западные партнеры предоставят Киеве оружие дальнего радиуса действия. По его словам, украинские военные смогут сдержать захватчиков, однако для того, чтобы прогнать их с украинской территории им понадобится именно такие виды вооружения. Об этом глава оборонного ведомства заявил во время общения с журналистами.

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Резников рассказал, для успешной битвы за Донбасс Украина нуждается в реактивных системах залпового огня дальностью минимум 40 километров, противокорабельных ракетах, чтобы остановить российские войска в Черном море и Одессе. Также нужны много танков, противотанковых машин, а также артиллерии 155 калибра — она более эффективна.

"Вы должны помочь нам, иначе они придут к вам. Я не пугаю вас, но это то, что у них в головах… Россия начала 3 мировую войну. Это реальность. Они ее начали против всего цивилизованного мира", — заявил Резников.

Кроме того, Министр обороны Украины заявил, что в планы Кремля входит окружить украинских военных на Донбассе. По его словам, российские войска будут продолжать бомбить Мариуполь и другие украинские города. Он добавил, что сейчас вокруг осажденного Мариуполя находятся более 10 тысяч российских военных, однако ВСУ продолжают защищать город.

Резников также ответил на вопрос, что будет означать победу Украины в войне с Россией: границы Украины до 23 февраля или полноценное возвращение Донбасса и Крыма. По его словам, эти детали будут обсуждать за столом переговоров вместе с США, Британией, Турцией и другими партнерами. Он добавил, что сейчас мирные переговоры между Россией и Украиной встали на паузу, потому что "они думают" и им нужны хоть какие-то победы, чтобы продолжить обсуждать мирное соглашение.

"Им нужно что-то вроде победы. Они ждут мая, чтобы 9 числа организовать парад победы, поэтому им нужна небольшая победа. Это может быть Донбасс, Мариуполь. Им неважно. Для Кремля это чисто символично", — сказал он.

Напомним, 13 апреля Зеленский рассказал, что для победы во "втором раунде" войны с Россией Украина нуждается в тяжелой артиллерии, бронетехнике, танках, боевой авиации и другом тяжелом оружии. Он обратился к странам миру, чтобы те помогли Украине выиграть.

Депутат из немецкой партии СДП Маркус Фабер сообщил, что немецкая коалиция согласилась начать поставлять в Украину тяжелое вооружение для противостояния армии России. Теперь Германия будет быстро поставлять в Украину тяжелую технику.