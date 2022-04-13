"Потрібна зброя": Резніков оцінив ймовірність перемоги України в битві за Донбас (відео)

За словами Міністра оборони України, Київ потребує озброєння дальнього радіуса дії для успішного наступу на захоплені території Донбасу.

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Міністр Оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна може виграти битву за Донбас, якщо західні партнери нададуть Києву зброю дальнього радіуса дії. За його словами, українські військові зможуть стримати загарбників, однак для того, щоб прогнати їх з української території, їм знадобляться саме такі види озброєння. Про це глава оборонного відомства заявив, спілкуючись із журналістами.

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Резніков розповів, для успішної битви за Донбас Україна потребує реактивних систем залпового вогню дальністю щонайменше 40 кілометрів, протикорабельних ракет, щоб зупинити російські війська в Чорному морі та Одесі. Також потрібно багато танків, протитанкових машин, а ще артилерії 155 калібру — вона ефективніша.

"Ви повинні допомогти нам, інакше вони прийдуть до вас. Я не лякаю вас, але це те, що в них у головах… Росія почала 3 світову війну. Це реальність. Вони її почали проти всього цивілізованого світу", — заявив Резніков.

Крім того, Міністр оборони України заявив, що в плани Кремля входить оточити українських військових на Донбасі. За його словами, російські війська й далі бомбардуватимуть Маріуполь та інші українські міста. Він додав, що зараз навколо обложеного Маріуполя перебуває понад 10 тисяч російських військових, проте ЗСУ продовжують захищати місто.

Резніков також відповів на питання, що означатиме перемогу України у війні з Росією: кордони України до 23 лютого або повноцінне повернення Донбасу та Криму. За його словами, ці деталі обговорюватимуть за столом переговорів разом із США, Британією, Туреччиною та іншими партнерами. Він додав, що зараз мирні переговори між Росією та Україною стали на паузу, бо "вони думають" і їм потрібні бодай якісь перемоги, щоб продовжити обговорювати мирну угоду.

"Їм потрібно щось на кшталт перемоги. Вони чекають травня, щоб 9 числа організувати парад перемоги, тому їм потрібна невелика перемога. Це може бути Донбас, Маріуполь. Їм неважливо. Для Кремля це суто символічно", — сказав він.

Нагадаємо, 13 квітня Зеленський розповів, що для перемоги в "другому раунді" війни з Росією Україна потребує важку артилерії, бронетехніки, танків, бойової авіації та іншої важкої зброї. Він звернувся до країн світу, щоб ті допомогли Україні виграти.

Депутат із німецької партії СДП Маркус Фабер повідомив, що німецька коаліція погодилася почати постачати в Україну важке озброєння для протистояння армії Росії. Тепер Німеччина швидко постачатиме в Україну важку техніку.