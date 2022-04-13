Зеленський розповів, яку зброю терміново треба передати Україні (відео)

Напередодні "другого раунду" війни президент закликав громадян з усього світу натиснути на керівників своїх країн та надати Україні необхідну зброю.

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Президент України Володимир Зеленський звернувся до світу з проханням об'єднатись, щоб зупинити російську агресію проти нашої країни.

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"Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести вашим урядам, адміністраціям президентів, керівникам ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну", — заявив президент.

За словами Зеленського, Україні терміново потрібні:

тяжка артилерія;

важка бронетехніка;

артилерійські установки (калібр 155 мм) та боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм) — якнайбільше;

реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, ​​американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, "Бук" або такі ж сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

[ + – ] До списку Зеленського увійшли різні види артилерії, літаки та засоби ППО

"Наша війна ще далеко не закінчена. Це був лише перший раунд. Путін і його армія змінюють свою стратегію, — наголосив Володимир Зеленський. — Росія не має на меті зупинятися на Україні. Пропагандистська машина Путіна відкрито заявляє, що Європа є "наступною логічною метою" після України. Так або Захід допоможе Україні зупинити Путіна зараз, або Путін продовжить розширювати свою Російську імперію, вбиваючи водночас тисячі жінок і дітей. Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний список зброї".

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що американські безпілотники Switchblade вже знаходяться на території України.

Також Фокус писав, що 6 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ про виділення Україні чергового пакету військової допомоги на суму $100 млн, до якого увійдуть протитанкові ракетні комплекси Javelin. Загальна сума американської військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну склала $1,7 млрд.