Зеленский рассказал, какое оружие срочно нужно передать Украине (видео)

Накануне "второго раунда" войны президент призвал граждан со всего мира надавить на руководителей своих стран и предоставить Украине необходимое оружие.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к миру с просьбой объединиться, чтобы остановить российскую агрессию против нашей страны.

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"Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести вашим правительствам, администрациям президентов, руководителям ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну", — заявил президент.

По словам Зеленского, Украине срочно необходимы:

тяжелая артиллерия;

тяжелая бронетехника;

артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;

артиллерийские снаряды (калибр 152 мм) — как можно больше;

реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);

танки (Т-72, ​​американские или германские аналоги);

системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны);

боевая авиация.

[ + – ] В список Зеленского вошли различные виды артиллерии, самолеты и средства ПВО

"Наша война еще далеко не окончена. Это был только первый раунд. Путин и его армия изменяют свою стратегию, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Россия не намерена останавливаться на Украине. Пропагандистская машина Путина открыто заявляет, что Европа является "следующей логической целью" после Украины. Так или Запад поможет Украине остановить Путина сейчас, или Путин продолжит расширять свою Российскую империю, убивая при этом тысячи женщин и детей. Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный список оружия".

Напомним, 13 апреля стало известно, что американские беспилотники Switchblade уже находятся на территории Украины.

Также Фокус писал, что 6 апреля президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал указ о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в $100 млн, в который войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin. Общая сумма американской военной помощи с начала полномасштабного вторжения России в Украину таким образом составила $1,7 млрд.