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Военный Фокус Российско-украинская война

Подорвали вместе с мостом: ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма (фото)

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ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма

Колонна россиян, по данным Командования ССО, не ожидала засады в Харьковской области, а факт уничтожения колонны подтвердили операторы БПЛА с воздуха.

Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ подорвали мост с российской техникой, которая пыталась прорваться в сторону Изюма. Об этом сообщает пресс-центр Командования ССО.

Спецоперация по ликвидации ВС РФ была проведена несколько дней назад.

Украинская разведка, по данным Командования ССО, обнаружила российскую военную технику в Харьковской области. Речь идет о бронеавтомобиле "Тигр", "КамАЗе" и трех "Уралах", которые двигались для укрепления свой группировки.

"Операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост по пути вражеской техники. Далее — кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента", — продолжили в пресс-центре и добавили, что военнослужащие заложили взрывчатку и ожидали оккупантов в определенном месте.

Российская колонна с техникой, по данным Командования ССО, не ожидала засады, а военнослужащие осуществили подрыв моста вместе с ВС РФ. Операторы БПЛА с воздуха подтвердили факт уничтожения захватчиков, которые направлялись в сторону Изюма.

"После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины", — добавили в пресс-центре ССО и опубликовали кадры с уничтоженной российской колонной.

Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация
Изюм оккупанты колонна ССО ВСУ взрывчатка мост ликвидация

Напомним, ранее военная разведка Украины сообщала о ликвидации 70 российских военных в оккупированном Мелитополе. По данным ГУР Минобороны, оккупанты были уничтожены в период с 20 марта по 12 апреля в ходе ночных патрулирований. В разведке не исключают, что солдатов ВС РФ могли ликвидировать украинские партизаны.

Также Фокус публиковал фоторепортаж из Чернигова, который ВС РФ в течение 38 дней обстреливали из тяжелой артиллерии и авиации.