Подорвали вместе с мостом: ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма (фото)

Колонна россиян, по данным Командования ССО, не ожидала засады в Харьковской области, а факт уничтожения колонны подтвердили операторы БПЛА с воздуха.

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Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ подорвали мост с российской техникой, которая пыталась прорваться в сторону Изюма. Об этом сообщает пресс-центр Командования ССО.

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Спецоперация по ликвидации ВС РФ была проведена несколько дней назад.

Украинская разведка, по данным Командования ССО, обнаружила российскую военную технику в Харьковской области. Речь идет о бронеавтомобиле "Тигр", "КамАЗе" и трех "Уралах", которые двигались для укрепления свой группировки.

"Операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост по пути вражеской техники. Далее — кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента", — продолжили в пресс-центре и добавили, что военнослужащие заложили взрывчатку и ожидали оккупантов в определенном месте.

Российская колонна с техникой, по данным Командования ССО, не ожидала засады, а военнослужащие осуществили подрыв моста вместе с ВС РФ. Операторы БПЛА с воздуха подтвердили факт уничтожения захватчиков, которые направлялись в сторону Изюма.

"После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины", — добавили в пресс-центре ССО и опубликовали кадры с уничтоженной российской колонной.

[ + – ] ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма [ + – ] ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма [ + – ] ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма [ + – ] ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма [ + – ] ССО ВСУ уничтожили колонну ВС РФ в районе Изюма

Напомним, ранее военная разведка Украины сообщала о ликвидации 70 российских военных в оккупированном Мелитополе. По данным ГУР Минобороны, оккупанты были уничтожены в период с 20 марта по 12 апреля в ходе ночных патрулирований. В разведке не исключают, что солдатов ВС РФ могли ликвидировать украинские партизаны.

Также Фокус публиковал фоторепортаж из Чернигова, который ВС РФ в течение 38 дней обстреливали из тяжелой артиллерии и авиации.