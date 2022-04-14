Підірвали разом із мостом: ССО ЗСУ знищили колону ЗС РФ у районі Ізюма (фото)

Колона росіян, за даними Командування ССО, не чекала засідки в Харківській області, а факт знищення колони підтвердили оператори БПЛА з повітря.

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Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ підірвали міст із російською технікою, яка намагалася прорватися у бік Ізюма. Про це повідомляє пресцентр Командування ССО.

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Спецоперацію з ліквідації ЗС РФ було проведено кілька днів тому.

Українська розвідка, за даними Командування ССО, виявила російську військову техніку у Харківській області. Йдеться про бронеавтомобілі "Тигр", "КамАЗ" і три "Урали", які рухалися для зміцнення свого угруповання.

"Оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкта, що найбільше підходить для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі — кропітка професійна робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквівалента", — продовжили в пресцентрі та додали, що військовослужбовці заклали вибухівку та чекали окупантів у певному місці.

Російська колона з технікою, за даними Командування ССО, не чекала засідки, а військовослужбовці здійснили підрив мосту разом із ЗС РФ. Оператори БПЛА з повітря підтвердили факт знищення загарбників, які прямували у бік Ізюма.

"Після цього справу завершили наші колеги із Сил оборони України", — додали в пресцентрі ССО та опублікували кадри зі знищеною російською колоною.

[ + – ] ССО ЗСУ знищили колону ЗС РФ у районі Ізюма [ + – ] ССО ЗСУ знищили колону ЗС РФ у районі Ізюма [ + – ] ССО ЗСУ знищили колону ЗС РФ у районі Ізюма [ + – ] ССО ЗСУ знищили колону ЗС РФ у районі Ізюма [ + – ] ССО ЗСУ знищили колону ЗС РФ у районі Ізюма

Нагадаємо, раніше військова розвідка України повідомляла про ліквідацію 70 російських військових в окупованому Мелітополі. За даними ГУР Міноборони, окупантів було знищено в період із 20 березня по 12 квітня під час нічних патрулювань. У розвідці не заперечують, що солдатів ЗС РФ могли ліквідувати українські партизани.

Також Фокус публікував фоторепортаж із Чернігова, який ЗС РФ протягом 38 днів обстрілювали з важкої артилерії та авіації.