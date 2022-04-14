"Способствовал агрессору": ГБР арестовали главу фракции "ОПЗЖ" в Мариуполе (фото)

По информации украинских спецслужб, задержанный депутат является бывшим мужем "экс-прокурора" Крыма Натальи Поклонской.

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Государственное бюро расследований задержало главу фракции "ОПЗЖ" Мариупольского городского совета в Одессе, его обвиняют в осуществлении антиукраинской информационной кампании в поддержку России, а также призыве к свержению украинской власти. По оперативным данным ведомства, он является бывшим мужем "экс-прокурора" Крыма Натальи Поклонской. Об этом сообщили в ГБР.

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Имя подозреваемого в ГБР не назвали, однако задержанным может быть Владимир Клименко — он был мужем Натальи Поклонской, которая была одной из основных фигур в аннексии Крыма Россией, однако об их личной жизни известно мало.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что накануне вторжения России в Украину подозреваемый на своей странице в Facebook написал призыв к свержению украинской власти. Тем самым он подпал под ст. 111 ч. 6 Криминального кодекса Украины — организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности и сотрудничество с государством-агрессором. В суде рассматривается дело по поводу посягательства на территориальную целостность Украины.

Работники ГБР нашли злоумышленника на съемной квартире в Одессе, куда он скрылся из Мариуполя. Его проверили через полиграф и установили вероятную причастность к коллаборативной деятельности. В настоящее время депутат передан Службе безопасности Украины

"Этот "политик" прошел "тернистый" путь от человека Януковича, Медведчука, Королевской к руководителю Мариупольской фракции "Оппозиционная платформа При жизни". Он стал рупором кремля на востоке – выступал за восстановление экономических завязок с Россией", — заявили в ГБР.

Напомним, 12 апреля был задержан бывший лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что сотрудники ФСБ планировали вывезти нардепа на территорию Приднестровья, а оттуда — в Москву.

Ранее, 11 апреля экс-мэру Рубежного Сергею Хортиву объявили подозрение в коллаборационизме. Он публично поддержал действия России и согласился работать в оккупационной администрации, теперь ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.