"Сприяв агресору": ДБР заарештувало голову фракції "ОПЗЖ" у Маріуполі (фото)

За інформацією українських спецслужб, затриманий депутат є колишнім чоловіком "експрокурорки" Криму Наталії Поклонської.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Державне бюро розслідувань затримало голову фракції "ОПЗЖ" Маріупольської міської ради в Одесі, його звинувачують у здійсненні антиукраїнської інформаційної кампанії на підтримку Росії, а також у заклику до повалення української влади. За оперативними даними відомства він є колишнім чоловіком "експрокурорки" Криму Наталії Поклонської. Про це повідомили в ДБР.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Ім'я підозрюваного в ДБР не назвали, однак затриманим може бути Володимир Клименко — він був чоловіком Наталії Поклонської, яка була однією з основних постатей в анексії Криму Росією, проте про їхнє особисте життя відомо мало.

У правоохоронному відомстві розповіли, що напередодні вторгнення Росії в Україну підозрюваний на своїй сторінці у Facebook написав заклик до повалення української влади. Тим самим він потрапив під ст. 111 ч. 6 Кримінального кодексу України — організація і проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності та співпраця з державою-агресором. У суді розглядається справа щодо зазіхання на територіальну цілісність України.

Працівники ДБР знайшли зловмисника на орендованій квартирі в Одесі, куди він втік із Маріуполя. Його перевірили через поліграф і встановили ймовірну причетність до колаборативної діяльності. Наразі депутата передано до Служби безпеки України

"Цей "політик" пройшов "тернистий" шлях від людини Януковича, Медведчука, Королевської до керівника Маріупольської фракції "Опозиційна платформа — За життя". Він став рупором Кремля на сході — виступав за відновлення економічних зав'язок із Росією", — заявили в ДБР.

Нагадаємо, 12 квітня було затримано колишнього лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. Голова СБУ Іван Баканов розповів, що співробітники ФСБ планували вивезти нардепа на територію Придністров'я, а звідти в Москву.

Раніше, 11 квітня ексмеру Рубіжного Сергію Хортіву оголосили підозру в колабораціонізмі. Він публічно підтримав дії Росії та погодився працювати в окупаційній адміністрації, тепер йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці.