Призвал не ехать в Украину: оккупант РФ оставил предсмертное послание брату (видео)

Оккупант перед смертью отправил голосовое сообщение брату, в котором рассказал, что российскому командованию все равно на своих подопечных, а единственный путь вернуться из войны в Украине — приехать "грузом 200".

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Российский солдат, который воевал в Украине, оставил предсмертное послание родному брату и призвал его не ехать на войну. По словам военного, российскому командованию все равно на подопечных, их оставляют умирать, тела погибших не забирают, а если кто-то отбился от колонны, то никто их не ищет. Об этом свидетельствует голосовое сообщение, которая Служба безопасности Украины обнаружила в телефоне погибшего.

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"Здесь вообще за людей никого не считают, всем пох*й. У нас люди, бл*, просто так умирают… их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны просто, не туда свернул – всем пох*й, тебя никто искать не будет", — сказал солдат РФ.

Погибший российский военный пытался убедить своего брата в том, что с открытым криминальным расследованием за дезертирство можно жить. Солдат сказал, что единственный путь, чтобы вернутся из войны в Украине — поехать "грузом 200".

"Надеемся, что "посылка" с надписью "груз 200" станет еще одним аргументом для брата, что сюда приезжать не стоит", — заявили в СБУ.

Напомним, 12 апреля СБУ перехватила разговор российского оккупанта с женой. В разговоре жена военного РФ "дает разрешение" на изнасилование украинских женщин и просит предохранятся.

Ранее, 9 апреля СБУ опубликовали перехваченный разговор с матерью русского солдата, который воюет в Украине. В разговоре мать убеждает сына покинуть украинскую территорию из-за большого количества погибших российских солдат.