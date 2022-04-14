Закликав не їхати до України: окупант РФ залишив передсмертне послання братові (відео)

Окупант перед смертю відправив голосове повідомлення братові, в якому розповів, що російському командуванню все одно на своїх підопічних, а єдиний шлях повернутися з війни в Україні — приїхати "вантажем 200".

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Російський солдат, який воював в Україні, залишив передсмертне послання рідному братові та закликав його не їхати на війну. За словами військового, російському командуванню все одно на підопічних, їх залишають помирати, тіла загиблих не забирають, а якщо хтось відбився від колони, то ніхто їх не шукають. Про це свідчить голосове повідомлення, яке Служба безпеки України виявила в телефоні загиблого.

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"Тут взагалі за людей нікого не вважають, усім пох*й. У нас люди, бл*, просто так помирають… їхні тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони просто, не туди звернув — усім пох*й, тебе ніхто шукати не буде", — сказав солдат РФ.

Загиблий російський військовий намагався переконати свого брата, що з відкритим кримінальним розслідуванням за дезертирство можна жити. Солдат сказав, що єдиний шлях, щоб повернутися з війни в Україні — поїхати "вантажем 200".

"Сподіваємось, що "посилка" з написом "вантаж 200" стане ще одним аргументом для брата, що сюди приїжджати не варто", — заявили в СБУ.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ перехопила розмову російського окупанта з дружиною. В розмові дружина військового РФ "дає дозвіл" на зґвалтування українських жінок і просить захищатися.

Раніше, 9 квітня СБУ опублікували перехоплену розмову з матір'ю російського солдата, який воює в Україні. В розмові мати переконує сина покинути українську територію через велику кількість загиблих російських солдатів.