Корабли НАТО вошли в Балтийское море, — СМИ

Группа из пяти кораблей вошла в воды Балтийского моря для участия в учениях со странами-союзниками Альянса.

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Корабли постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1 вошли в воды Балтийского моря, сообщает эстонское информационное агентство ERR.

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По информации издания, группа насчитывает пять кораблей, а возглавляет ее командор королевского военно-морского флота Нидерландов. Военные прибыли в Балтийское море для проведения учений со странами-партнерами. Это только первая часть кораблей, остальные прибудут в порт Таллина в пятницу, 15 апреля.

Корабли НАТО прибыли в Балтийское море, обозначив ряд задач. В частности, одна из них — демонстрация присутствия союзников и проведение совместных учений с эстонским военно-морским флотом. Отмечается, что НАТО регулярно присутствует в морском пространстве Балтийского моря, чтобы "поддерживать надежный и действенный оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами".

Три фрегата, которые уже прибыли в Эстонию, ранее находились в международных северных водах Норвегии, где также проходили учения под названием "Холодный ответ".

Также известно, что корабли НАТО будут находиться в Таллине до следующей недели, тогда им на смену придет другая группа суден Альянса.

Отметим, что Эстония является членом НАТО с 29 марта 2004 года.

Напомним, ранее Эстония призвала все страны НАТО закрыть небо над Украиной. Также парламент Эстонии призвал ввести торговое эмбарго против РФ и Беларуси и подержать Украину в достижении членства в НАТО и ЕС.

Также Фокус сообщал, что в РФ грозятся развернуть ядерное оружие в Балтике, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Бывший российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что скандинавским странам придется жить с ядерным оружием и гиперзвуковыми ракетами под домом, а у России "станет больше официально зарегистрированных противников".