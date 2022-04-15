Кораблі НАТО увійшли до Балтійського моря, — ЗМІ

Група з п'яти кораблів увійшла до вод Балтійського моря для участі в навчаннях із країнами-союзниками Альянсу.

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Кораблі постійної морської групи швидкого реагування НАТО SNMG1 увійшли до вод Балтійського моря, повідомляє естонське інформаційне агентство ERR.

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За інформацією видання, група налічує п'ять кораблів, а очолює їх командор королівського військово-морського флоту Нідерландів. Військові прибули до Балтійського моря для проведення навчань із країнами-партнерами. Це лише перша частина кораблів, решта прибудуть у порт Таллінна в п'ятницю, 15 квітня.

Кораблі НАТО прибули до Балтійського моря, визначивши низку завдань. Зокрема, одне з них – демонстрація присутності союзників і проведення спільних навчань із естонським військово-морським флотом. Зазначається, що НАТО регулярно присутній у морському просторі Балтійського моря, щоб "підтримувати надійний і дієвий оборонний потенціал відповідно до договірних зобов'язань".

Три фрегати, які вже прибули в Естонію, раніше перебували в міжнародних північних водах Норвегії, де також проходили навчання під назвою "Холодна відповідь".

Також відомо, що кораблі НАТО будуть перебувати в Таллінні до наступного тижня, тоді їм на зміну прийде інша група суден Альянсу.

Зазначимо, що Естонія є членом НАТО з 29 березня 2004 року.

Нагадаємо, раніше Естонія закликала всі країни НАТО закрити небо над Україною. Також парламент Естонії закликав запровадити торговельне ембарго проти РФ і Білорусі та потримати Україну в досягненні членства в НАТО та ЄС.

Також Фокус повідомляв, що в РФ погрожують розгорнути ядерну зброю в Балтиці, якщо Швеція та Фінляндія вступлять у НАТО. Колишній російський прем'єр Дмитро Медведєв заявив, що скандинавським країнам доведеться жити з ядерною зброєю та гіперзвуковими ракетами під домом, а в Росії "стане більше офіційно зареєстрованих супротивників".