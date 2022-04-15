"Растягивать не собираемся": сенатор РФ говорит о скором завершении войны в Украине

Подобный прогноз озвучил сенатор Андрей Климов во время брифинга для представителей африканских и азиатских СМИ,

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Глава комиссии по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов заявил, что война, развязанная Россией в Украине, довольно скоро закончится. По его словам, "Россия не собирается ее растягивать". Об этом он сообщил на брифинге для представителей африканских и азиатских СМИ, передает российский ресурс "РИА Новости".

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"Спецоперация РФ в Украине довольно скоро закончится. Мы не собираемся ее растягивать", — сказал он.

Российский сенатор заявил, что прекращение войны возможно после того, как Украина станет "безопасным для России и мира государством". Он уверен, что это произойдет в ближайшем будущем. Кроме того, политик обвинил страны Запада в том, что они "заливают костер бензином", поставляя в Украину вооружения. Он добавил, что российские военные якобы взяли в плен военных НАТО, которые воевали в Украине.

Напомним, 15 апреля директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Владимир Путин может применить ядерное оружие в Украине. Такое решение он может принять на фоне военных неудач его армии за время войны.

Ранее, 12 апреля российский президент Путин высказался о сроках окончания войны в Украине. По его словам, это зависит от интенсивности военных действий. Он добавил, что Россия начала войну со всей территорией Украины, чтобы сковать силы ВСУ, уничтожить военную инфраструктуру и создать почву для наступления на Донбасс.