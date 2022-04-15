"Розтягувати не збираємося": сенатор РФ говорить про швидке завершення війни в Україні

Подібний прогноз озвучив сенатор Андрій Клімов під час брифінгу для представників африканських та азіатських ЗМІ.

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Голова комісії із запобігання втручанню у суверенні справи РФ Андрій Клімов заявив, що війна, розв'язана Росією в Україні, незабаром закінчиться. За його словами, "Росія не має наміру її розтягувати". Про це він повідомив на брифінгу для представників африканських та азіатських ЗМІ, повідомляє російський ресурс "РИА Новости".

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"Спецоперація РФ в Україні незабаром закінчиться. Ми не збираємося її розтягувати", — сказав він.

Російський сенатор заявив, що припинення війни можливе після того, як Україна стане "безпечною для Росії та світу державою". Він упевнений, що це станеться найближчим часом. Крім того, політик звинуватив країни Заходу в тому, що вони "заливають багаття бензином", постачаючи в Україну озброєння. Він додав, що російські військові нібито полонили військових НАТО, які воювали в Україні.

Нагадаємо, 15 квітня директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Володимир Путін може застосувати ядерну зброю в Україні. Таке рішення може прийняти на тлі невдач його армії під час війни.

Раніше, 12 квітня, російський президент Путін висловився про терміни закінчення війни в Україні. За його словами, це залежить від інтенсивності воєнних дій. Він додав, що Росія розпочала війну з усією територією України, щоб скувати сили ЗСУ, знищити військову інфраструктуру та створити ґрунт для наступу на Донбас.