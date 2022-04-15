Холодноярская бригада "приземлила" российский ударный вертолет Ка-52 (фото)

Бойцы 93-й бригады сбили вертолет минувшей ночью, после приземления борт загорелся.

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Украинские военные из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили ударный вертолет Ка-52 ВКС РФ. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

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Российский вертолет сбили в ночь с 14 на 15 апреля в Харьковской области. Вертолет совершил вынужденную посадку с дальнейшим возгоранием силами одного из мехбатальонов военных.

[ + – ] Остатки сбитого Ка-52 [ + – ] Остатки сбитого Ка-52 [ + – ] Остатки сбитого Ка-52 [ + – ] Остатки сбитого Ка-52 [ + – ] Остатки сбитого Ка-52 Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook [ + – ] Остатки сбитого Ка-52 [ + – ] Остатки сбитого Ка-52

"Оккупанты планировали поражать технику и живую силу холодноярцев, впрочем, наши бойцы внесли свои коррективы в их планы и отправили пилотов на концерт Кобзона", — написали военные.

По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения сбито уже 144 вертолета и 163 самолета ВКС РФ.

Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр/Facebook

Ка-52 — это российский ударно-разведывательный вертолет. Принят на вооружение РФ в 2011 году. Способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели. Стоимость одного вертолета составляет около 15 млн долларов.

Напомним, 5 апреля украинские военные сбили Ка-52 из противотанкового комплекса "Стугна-П".

3 марта под Киевом обнаружили обломки уничтоженного вертолета Ка-52.