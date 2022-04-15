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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Холодноярська бригада "приземлила" російський ударний вертоліт Ка-52 (фото)

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збили ка-52
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Бійці 93-ї бригади збили вертоліт минулої ночі, після приземлення борт спалахнув.

Українські військові з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили ударний вертоліт Ка-52 ПКС РФ. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Російський гелікоптер збили в ніч з 14 на 15 квітня на Харківщині. Вертоліт здійснив вимушену посадку з подальшим загорянням завдяки зусиллям одного з механізованих батальйонів військових.

Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52
Залишки збитого Ка-52

"Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, проте наші бійці внесли свої корективи в їхні плани й відправили пілотів на концерт Кобзона", — написали військові.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку вторгнення збито вже 144 вертольоти й 163 літаки ПКС РФ.

залишки ка-52
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Ка-52 — це російський ударно-розвідувальний вертоліт. Прийнято на озброєння РФ у 2011 році. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі. Вартість одного вертольота становить близько 15 млн доларів.

Нагадаємо, 5 квітня українські військові збили Ка-52 із протитанкового комплексу "Стугна-П".

3 березня під Києвом знайшли уламки знищеного вертольота Ка-52.