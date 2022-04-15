На Западе не верят в быстрое окончание войны в Украине, — CNN

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в разговоре с европейскими союзниками сказал, что в США считают, что военные действия в Украине продлятся до конца 2022 года.

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Западные официальные лица считают, что война России против Украины может затянуться на долгосрочную перспективу. Государственный секретарь Энтони Блинкен в разговоре с европейскими союзниками рассказал, что США считают, что война в Украине продлится до конца 2022 года. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на два европейских источника.

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Журналисты пишут, что многие из официальных лиц, которые беседовали с CNN заявляют, что трудно предсказать то, как долго продлятся военные действия на территории Украины. Некоторые американские политики заявили, что нет никаких признаков того, что конечные цели Владимира Путина по захвату Украины изменились.

Кроме того, они считают маловероятным сценарий по которому российский президент пойдет на завершение войны дипломатическим путем. Это может случиться только после военного поражения войск РФ.

Официальные лица также подчеркнули, что Запад будет продолжать оказывать поддержку Киеву. Однако признали, что могут быть "реальные проблемы" с вооружением. Два чиновника рассказали CNN, что бои Донбассе могут продолжиться от 4 до 6 месяцев, после чего они зайдут в тупик.

Напомним, 15 апреля представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал, что в ближайшее время РФ может официально объявить войну Украине. По его словам, в Кремле будут искать юридические основания для всероссийской мобилизации из-за нехватки возможностей для формирования резерва.

Аналитик CSIS Джон Альтерман считает, что Россия является долгоиграющим игроком в войне. По его словам, война в Сирии длится уже 7 лет с участием ВС РФ. Войны против Чечни также заняли годы, поэтому деструктивные и преднамеренные действия РФ не закончатся скоро.