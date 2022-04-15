На Заході не вірять у швидке закінчення війни в Україні, — CNN

Американський держсекретар Ентоні Блінкен у розмові з європейськими союзниками сказав, що в США вважають, що воєнні дії в Україні продовжаться до кінця 2022 року.

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Західні офіційні особи вважають, що війна Росії проти України може затягнутися на довгострокову перспективу. Державний секретар Ентоні Блінкен у розмові з європейськими союзниками розповів, що США вважають, що війна в Україні триватиме до кінця 2022 року. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на два європейські джерела.

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Журналісти пишуть, що багато хто з офіційних осіб, які розмовляли із CNN заявляють, що важко передбачити те, як довго триватимуть воєнні дії на території України. Деякі американські політики заявили, що немає жодних ознак того, що кінцева мета Володимира Путіна щодо захоплення України змінилася.

Крім того, вони вважають малоймовірним сценарій, за яким російський президент піде на завершення війни дипломатичним шляхом. Це може статися лише після воєнної поразки військ РФ.

Офіційні особи також наголосили, що Захід продовжуватиме надавати підтримку Києву. Проте визнали, що можуть бути "реальні проблеми" з озброєнням. Два чиновники розповіли CNN, що бої Донбасу можуть тривати від 4 до 6 місяців, після чого вони зайдуть у безвихідь.

Нагадаємо, 15 квітня представник Зеленського у Конституційному суді Федір Веніславський розповів, що найближчим часом РФ може офіційно оголосити війну Україні. За його словами, в Кремлі шукатимуть юридичні підстави для всеросійської мобілізації через брак можливостей для формування резерву.

Аналітик CSIS Джон Альтерман вважає, що Росія є довгограючим гравцем у війні. За його словами, війна у Сирії триває уже 7 років за участю ЗС РФ. Війни проти Чечні також тривали роками, тому деструктивні та навмисні дії РФ не закінчаться скоро.