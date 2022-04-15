Війська РФ можуть лише розігріватися у війні проти України, — аналітик CSIS

На думку Джона Альтермана, якщо взяти для прикладу війни в Сирії та Чечні, то стає зрозумілим, що для РФ головне перемогти, не озираючись на воєнні злочини або порушення прав людини.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російська армія воює за відмінною від США тактикою. У ній повно "марафонців", які можуть лише розігріватися. Про це пише Джон Альтерман, старший віцепрезидент кафедри Збігнєва Бжезінського, завідувач кафедри глобальної безпеки та геостратегії. Директор Близькосхідної програми у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На відміну від американської стратегії воєн на короткий термін Росія може брати участь у війнах роками. Прикладом автор наводить операцію "Іракська свобода". США розпочали операцію 19 березня 2003 року, а заявили про її завершення 1 травня. І для Штатів проблематичні конфлікти, в яких вони беруть участь роками, наприклад, 20-річна компанія в Афганістані чи Іраку.

Тим, хто чекає на швидке завершення війни, потрібно протверезитися

Війна в Сирії триває вже сім років за участю ЗС РФ. Війни проти Чечні також тривали роками. У цьому полягає різниця між стратегіями РФ і США. Тому деструктивні та навмисні події РФ не закінчаться скоро.

"Тих, хто сподівається на швидке закінчення війни в Україні, мають протверезити навмисні та деструктивні дії Росії в Сирії", — пише Альтерман.

Росія у боях на території Сирії застосовувала тактику випаленої землі, коли завдавала авіаударів по електростанціях, лікарнях і житлових районах країни. Керівництво вважало, що цивільні вороже налаштовані щодо режиму Асада.

Тому автор вважає, що Росію завжди влаштовувала затяжна війна. Поступово режим Асада накопичував силу та стабільність. А РФ тим часом громила джихадистів у Сирії. Керівництво Росії отримало авіа та морську базу для своїх військ, а також "підірвала спроби США" розширити свою гегемонію на Близькому Сході.

Росію цікавить перемога, а не стабільність

Як пише аналітик, РФ ніколи не була зацікавлена в якомусь складному варіанті перемоги, який пішов би на користь Сирії. Також Кремль не був зацікавлений у стабільності та реконструкції країни. Натомість Москва була зацікавлена у перемозі над ворогом.

Новий командувач операціями в Україні Олександр Дворніков, крім жорстоких атак на мирне населення, терпляче вів війни, незважаючи на отруту воєнних злочинів і порушень прав людини. Дворніков вважає такі акції своєю перемогою.

"Росія дивиться на речі по-іншому. Для Росії перемога просто означає, що противник переможений. Що буде далі, вже не так важливо", — наголошує Джон Альтерман.

Російське керівництво може лише розігріватися

Небезпека для Заходу полягає у розумінні того, як довго Росія готова воювати за Україну. Західні політики можуть думати, що за рогом на них чекає фінішна пряма, щоб покласти край війні. Тим часом російські військові можуть відчути, що ситуація лише розігрівається. Якщо Сирія є орієнтиром, то Росія може прагнути вести цю війну роками. Незрозуміло, чи будуть у західних урядів інструменти чи рішучість досягти іншого результату.

Нагадаємо, 11 березня в ЄС заявили, що Росія повторює сценарій Чечні та Сирії в Україні.

Також Кремль звинуватив США у розпалюванні війни, а тому пригрозив "непередбачуваними наслідками".