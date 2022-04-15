Войска РФ могут только разогреваться в войне против Украины, - аналитик CSIS

По мнению Джона Альтермана, если взять для примера войны в Сирии и Чечне, то становится ясно, что для РФ главное победить, не оглядываясь на военные преступления или нарушение прав человека.

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Российская армия воюет по отличной от США тактики. В ней полно "марафонцев", которые могут только разогреваться. Об этом пишет Джон Альтерман, старший вице-президент кафедры Збигнева Бжезинского, заведующий кафедрой глобальной безопасности и геостратегии. Директор Ближневосточной программы в Центре стратегических и международных исследований.

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В отличие от американской стратегии войн на короткий срок, Россия может участвовать в войнах годами. В пример автор приводит операцию "Иракская свобода". США начали операцию 19 марта 2003 года, а заявили о ее завершении 1 мая. И для Штатов проблематичны конфликты, в которых они участвуют годами, например, 20-летняя компания в Афганистане или Ираке.

Тем, кто ожидает скорое завершение войны, нужно отрезвиться

Война в Сирии длится уже 7 лет с участием ВС РФ. Войны против Чечни также заняли годы. В этом и заключается разница между стратегиями РФ и США. Поэтому деструктивные и преднамеренные действия РФ не закончатся скоро.

"Тех, кто надеется на скорое окончание войны в Украине, должны отрезвить преднамеренные и деструктивные действия России в Сирии", — пишет Альтерман.

Россия в боях на территории Сирии применяла тактику выжженной земли, когда наносила авиаудары по электростанциям, больницам и жилым районам страны. Руководство считало, что гражданские враждебно настроены по отношению к режиму Асада.

Поэтому автор считает, что Россию всегда устраивала затяжная война. Постепенно режим Асада накапливал силу и стабильность. А РФ тем временем громила джихадистов в Сирии. Руководство России получила авиа и морскую базу для своих войск, а также "подорвала попытки США" расширить свою гегемонию на Ближнем Востоке.

Россию интересует победа, а не стабильность

Как пишет аналитик, РФ никогда не была заинтересована в каком-то сложном варианте победы, которое бы пошло на пользу Сирии. Также Кремль не был заинтересован в стабильности и реконструкции страны. Вместо всего этого Москва была заинтересована в победе над врагом.

Новый командующий операциями в Украине Александр Дворников помимо жестоких атак на мирное население, терпеливо вел войны, несмотря на яд военных преступлений и нарушений прав человека. Дворников считает такие акции своей победой.

"Россия смотрит на вещи по-другому. Для России победа просто означает, что противник побежден. Что будет дальше, уже не так важно", — подчеркивает Джон Альтерман.

Российское руководство может только разогреваться

Опасность для Запада заключается в понимании того, как долго Россия готова воевать за Украину. Западные политики могут думать, что за углом их ждет финишная прямая, чтобы положить конец войне. Между тем, российские военные могут почувствовать, что ситуация только разогревается. Если Сирия является ориентиром, Россия может стремиться вести эту войну годами. Неясно, будут ли у западных правительств инструменты или решимость добиться другого результата.

Напомним, 11 марта в ЕС заявили, что Россия повторяет сценарий Чечни и Сирии в Украине.

Также Кремль обвинил США в разжигании войны, а поэтому пригрозил "непредсказуемыми последствиями".