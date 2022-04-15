Не стать мишенью Путина: Германия может отказаться от поставок танков в Украину

В политических кругах Германии возникли разногласия по поводу поставок тяжелого вооружения в Украину. По мнению немецкого вице-канцлера Роберта Хабека, единство союзников должно быть сохранено любой ценой.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек во время выступления в городе Киль заявил, союзники НАТО имеют опасения стать следующей мишенью России, поэтому Берлин отказывается от требований Украины предоставить ей танки. Об этом сообщает издание Politico.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По его словам, перед тем как соглашаться на поставку танков, союзники должны обсудить последствия такого шага. Хабек считает, что поставки Киеву современных танков от западных производителей могут побудить Россию распространить свою войну на западные страны.

"Тяжелое оружие является синонимом танков, и все страны НАТО до сих пор исключили это, чтобы самим не стать мишенями", — сказал он.

Хабек также отметил, что Германия должна действовать в единстве со своими партнерами, и это единство должно быть сохранено любой ценой.

Однако позиция вице-канцлера вызвала разногласия в политических кругах Германии, поскольку ранее министр иностранных дел Анналена Бербок призвала к поставке "тяжелого оружия" в Украину. При этом она выступила с тонкой критикой канцлера Олафа Шольца, заявив, что "сейчас не время для оправданий — сейчас время для творчества и прагматизма".

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в четверг сказала о недостатке координации между различными министерствами, когда дело доходит до принятия решения о поставках оружия, и обвинила Шольца в отсутствии необходимого уровня лидерства.

"Получается хор, участники которого поют очень хорошо, еще не нашли общего тона. Не хватает дубинки руководителя", — сказала она, добавив при этом что лично уважает канцлера Шольца.

В итоге, дискуссии западных политиков, в том числе и среди высшего политического руководства Германии, идут вокруг решения отправки в Украину танков советской эпохи, однако Хабек по этому вопросу ответил расплывчато, сказав, что пока не ясно могут ли официальные лица гарантировать "замену один к одному" советских танков на более современные.

Ранее, Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что Берлин предоставит вооружение Киеву вопреки философии безопасности, которую Германия исповедовала в последнее время.

Представитель по вопросам оборонной политики Германии от Свободной демократической партии Маркус Фабер сообщил о том, что немецкая коалиция согласилась начать поставлять в Украину тяжелое вооружение. По его словам, с точки зрения логистики и времени доставка вооружения будет непростой задачей, однако процесс начался.