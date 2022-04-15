Не стати мішенню Путіна: Німеччина може відмовитися від постачання танків в Україну

У політичних колах Німеччини виникли розбіжності щодо постачання важкого озброєння в Україну. На думку німецького віцеканцлера Роберта Хабека, єдність союзників має бути збережена за всяку ціну.

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Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек під час виступу в місті Кіль заявив, що союзники НАТО мають побоювання стати наступною мішенню Росії, тому Берлін відмовляється від вимог України надати їй танки. Про це повідомляє видання Politico.

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За його словами, перед тим, як погоджуватися на постачання танків, союзники мають обговорити наслідки такого кроку. Хабек вважає, що постачання Києву сучасних танків від західних виробників можуть спонукати Росію поширити свою війну на західні країни.

"Важка зброя є синонімом танків, і всі країни НАТО досі виключили це, щоб самим не стати мішенями", — сказав він.

Хабек також зазначив, що Німеччина має діяти в єдності зі своїми партнерами, і ця єдність має бути збережена за всяку ціну.

Проте позиція віцеканцлера викликала розбіжності у політичних колах Німеччини, оскільки раніше міністр закордонних справ Анналена Бербок закликала до постачання "важкої зброї" в Україну. При цьому вона виступила з тонкою критикою канцлера Олафа Шольца, заявивши, що "зараз не час для виправдань — зараз час для творчості та прагматизму".

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман у четвер сказала про нестачу координації між різними міністерствами, коли справа доходить до ухвалення рішення про постачання зброї, і звинуватила Шольца у відсутності необхідного рівня лідерства.

"Виходить хор, учасники якого співають дуже добре, ще не знайшли загального тону. Бракує кийка керівника", — сказала вона, додавши при цьому, що особисто поважає канцлера Шольца.

У підсумку, дискусії західних політиків, зокрема і серед вищого політичного керівництва Німеччини, точаться навколо рішення відправки в Україну танків радянської епохи, однак Хабек з цього питання відповів розпливчасто, сказавши, що поки не ясно чи офіційні особи можуть гарантувати "заміну один до одного" радянських танків на сучасніші.

Раніше Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, виступаючи на пресконференції з польським президентом Анджеєм Дудою, заявив, що Берлін надасть озброєння Києву всупереч філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала останнім часом.

Представник з питань оборонної політики Німеччини від Вільної демократичної партії Маркус Фабер повідомив про те, що німецька коаліція погодилася розпочати постачання в Україну важкого озброєння. За його словами, з погляду логістики та часу доставка озброєння буде непростим завданням, проте процес розпочався.