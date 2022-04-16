"Авиация отработала на отлично": ВСУ уничтожили семь воздушных целей ВС РФ

С начала вторжения Россия уже потеряла примерно 164 самолета, 145 вертолетов и 138 беспилотников. Теперь вражеская авиация опасается летать над Украиной.

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15 апреля Вооруженные силы Украины уничтожили семь воздушных угроз со стороны России. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Командования Военно-воздушных Сил.

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По словам спикера ВВС Украины Юрия Гната, за сутки украинская армия поразила две крылатые ракеты, три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня и один самолет ВС РФ, тип которого еще устанавливается. Кроме того, бойцы 93-ей отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили боевой вертолет КА-52.

Учитывая данные Министерства обороны Украины, с начала вторжения российские войска уже потеряли:

164 самолета

145 вертолетов

138 БПЛА оперативно-тактического уровня

[ + – ] Обломки вертолета КА-52, сбитого 15 апреля Фото: Facebook

Украинские самолеты совершили около 10 авианалетов на позиции врага. Ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24 поддержали подразделения ВСУ в наземных боях на разных направлениях, в результате чего нанесли российским войскам значительный ущерб.

"Авиация сегодня отработала на отлично", — подчеркнул Юрий Гнат в сводке.

Он добавил, что российские оккупанты существенно уменьшили свое присутствие в украинском воздушном пространстве, вместо этого обстреливают территорию Украины баллистическими крылатыми ракетами наземного, воздушного типа базирования. Накануне вражеская авиация понесла большие потери, поэтому пытается не входить в зону действия украинской противоавиационной обороны и не вступать в прямой контакт с истребителями ВВС ВСУ.

Отметим, что общие боевые потери включают убитых, раненных, плененных и пропавших без вести. Исходя из опыта Второй Карабахской войны, стороны войны могут занижать собственные потери и завышать вражеские примерно в 2-3 раза. Для оценки занятых территорий и потерь техники стоит использовать ресурс Oryx, который верифицирует данные на основе фото и видеосъемки — на данный момент исследователи задокументировали потерю РФ 21 самолета, 33 вертолетов, 32 беспилотников.

Ранее стало известно, что Россия вывела все штурмовики Су-25 из Беларуси на аэродромы в Воронежской области. По данным аналитиков, на многих белорусских аэродромах остались единицы боевой техники, которые используют для выполнения оперативно-тактических задач.

Писали также, что с 24 февраля Россия потеряла в Украине большое количество военной техники: 750 танков, около 2 тысяч боевых бронированных машин, более 300 артиллерийских систем, а также примерно 20 тысяч человек личного состава. Сама РФ официально признала гибель 1351 своего военнослужащего и ранение 3825 солдат.