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Военный Фокус Российско-украинская война

Россия вывела все штурмовики Су-25 из Беларуси на аэродромы в Воронежской области (фото)

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вывод авиации из беларуси
Фото: Википедия | Су-25

На многих аэродромов либо вообще не осталось самолетов, либо остались единицы.

Российская армия перебросила все штурмовики Су-25 из белорусских аэродромов на территорию Воронежской области. Об этом сообщает Defense Express.

Указывается, что как минимум 30 штурмовиков Су-25 перебросили в Воронежскую область. Теперь на территории Беларуси из десятков единиц фронтовой авиации остались единицы. По данным издания, та авиация, которая осталась, привлекается к выполнению оперативно-тактическим заданиям.

Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, из Беларуси вывели:

  1. Лунинец — самолетов не осталось
  2. Мачулищи — 2 белорусских Ил-76 и несколько вертолетов
  3. Лида — самолетов не осталось
  4. Барановичи — белорусские Су-30СМ и МиГ-29БМ
  5. Гомель — авиации нет
  6. Зябровка — техника ВКС РФ пресутсвует
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Снимки аэродромов Беларуси

Добавим, что большую часть техники и авиации на территорию Беларуси войска РФ перебросили для учений "Союзная решимость". Однако их действие продолжили, а затем с территории Беларуси начала работать авиация и оперативно-тактические ракетные комплексы.

Напомним, 1 апреля РФ начала перебрасывать авиацию и средства ПВО из территории Беларуси. 7 апреля стало известно, что десятки вертолетов и истребителей перебросили на аэродром Сеща в Брянской области.