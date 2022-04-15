Россия вывела все штурмовики Су-25 из Беларуси на аэродромы в Воронежской области (фото)
На многих аэродромов либо вообще не осталось самолетов, либо остались единицы.
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Российская армия перебросила все штурмовики Су-25 из белорусских аэродромов на территорию Воронежской области. Об этом сообщает Defense Express.
Указывается, что как минимум 30 штурмовиков Су-25 перебросили в Воронежскую область. Теперь на территории Беларуси из десятков единиц фронтовой авиации остались единицы. По данным издания, та авиация, которая осталась, привлекается к выполнению оперативно-тактическим заданиям.
Как сообщает журналист Андрей Цаплиенко, из Беларуси вывели:
- Лунинец — самолетов не осталось
- Мачулищи — 2 белорусских Ил-76 и несколько вертолетов
- Лида — самолетов не осталось
- Барановичи — белорусские Су-30СМ и МиГ-29БМ
- Гомель — авиации нет
- Зябровка — техника ВКС РФ пресутсвует
Добавим, что большую часть техники и авиации на территорию Беларуси войска РФ перебросили для учений "Союзная решимость". Однако их действие продолжили, а затем с территории Беларуси начала работать авиация и оперативно-тактические ракетные комплексы.
Напомним, 1 апреля РФ начала перебрасывать авиацию и средства ПВО из территории Беларуси. 7 апреля стало известно, что десятки вертолетов и истребителей перебросили на аэродром Сеща в Брянской области.