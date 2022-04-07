Стало известно, куда из Беларуси перебросила свою авиацию РФ (фото)

Десятки вертолетов и истребителей перебросили на аэродром Сеща в Брянской области.

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Часть российской авиации, которая базировалась в Беларуси, переброшена на аэродром Сеща в Брянской области. Об этом сообщает "Схемы".

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Боевые вертолеты, истребители, Ан-124 и Ил-76 находятся на аэродроме в Брянской области. В редакции оказались спутниковые снимки за 6 апреля. Указывается, что на изображениях зафиксировано:

19 истребителей

20 вертолетов

[ + – ] Авиация РФ

[ + – ] Авиация на аэродроме

В телеграм-канале "Беларускі Гаюн" сообщалось, что начиная с 1 апреля ВКС РФ перебросила часть вертолетов типа Ми-8, Ми-26 и Ка-52 из Беларуси в сторону Брянской области. Также сообщалось о выводе части средств ПВО. Ныне стало известно, что они перебазировались на аэродром Сеща.

При этом часть вертолетов находилась на аэродроме и до переброски из Беларуси. 28 марта там уже находились вертолеты ВКС РФ.

[ + – ] Вертолеты на аэродроме, 28 марта

Напомним, РФ вывела средства ПВО и десятки единиц авиации из Беларуси. По данным аналитиков, за два дня ВКС РФ перебросили от 7 до 20 истребителей и около десятка вертолетов с разных аэродромов.

Ранее 24 марта спутниковые изображение показали уменьшение количества авиации РФ на аэродромах Беларуси.