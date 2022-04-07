Стало відомо, куди з Білорусі перекинула свою авіацію РФ (фото)
Десятки вертольотів і винищувачів перекинули на аеродром Сіща у Брянській області.
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Частину російської авіації, що базувалася в Білорусі, перекинуто на аеродром Сіща у Брянській області. Про це повідомляє "Схемы".
Бойові вертольоти, винищувачі, Ан-124 та Іл-76 знаходяться на аеродромі в Брянській області. У редакції опинилися супутникові знімки за 6 квітня. Вказується, що зображення зафіксовано:
- 19 винищувачів;
- 20 вертольотів.
У телеграм-каналі "Беларускі Гаюн" повідомлялося, що починаючи з 1 квітня ПКС РФ перекинула частину вертольотів типу Мі-8, Мі-26 та Ка-52 з Білорусі у бік Брянської області. Також повідомлялося про виведення частини коштів ППО. Нині стало відомо, що вони перебазувалися на аеродром Сіща.
При цьому частина гелікоптерів знаходилася на аеродромі й до перекидання з Білорусі. 28 березня там уже знаходилися гелікоптери ПКС РФ.
Нагадаємо, РФ вивела кошти ППО та десятки одиниць авіації з Білорусі. За даними аналітиків, за два дні ПКС РФ перекинули від 7 до 20 винищувачів і приблизно десяток гелікоптерів із різних аеродромів.
Раніше 24 березня супутникові зображення показали зменшення кількості авіації РФ на аеродромах Білорусі.