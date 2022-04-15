Росія вивела всі штурмовики Су-25 з Білорусі на аеродроми у Воронезькій області (фото)
На багатьох аеродромах або взагалі не залишилося літаків, або залишилися одиниці.
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Російська армія перекинула всі штурмовики Су-25 із білоруських аеродромів на територію Воронезької області. Про це повідомляє Defense Express.
Вказують, що щонайменше 30 штурмовиків Су-25 перекинули у Воронезьку область. На території Білорусі з десятків одиниць фронтової авіації залишилися одиниці. За даними видання, ту авіацію, що залишилася, залучають до виконання оперативно-тактичних завдань.
Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, з Білорусі вивели:
- Лунинець — літаків не залишилося
- Мачулищі — 2 білоруські Іл-76 і кілька вертольотів
- Ліда — літаків не залишилося
- Барановичі — білоруські Су-30СМ та МіГ-29БМ
- Гомель — авіації немає
- Зябрівка — техніка ПКС РФ наявна
Додамо, що більшість техніки та авіації на територію Білорусі війська РФ перекинули для навчань "Союзна рішучість". Проте їхню дію продовжили, а потім з території Білорусі почала працювати авіація та оперативно-тактичні ракетні комплекси.
Нагадаємо, 1 квітня РФ почала перекидати авіацію та засоби ППО з території Білорусі. 7 квітня стало відомо, що десятки вертольотів та винищувачів перекинули на аеродром Сєща в Брянській області.