RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія вивела всі штурмовики Су-25 з Білорусі на аеродроми у Воронезькій області (фото)

13736
виведення авіації з Білорусі
Фото: Вiкiпедiя | Су-25

На багатьох аеродромах або взагалі не залишилося літаків, або залишилися одиниці.

Російська армія перекинула всі штурмовики Су-25 із білоруських аеродромів на територію Воронезької області. Про це повідомляє Defense Express.

Вказують, що щонайменше 30 штурмовиків Су-25 перекинули у Воронезьку область. На території Білорусі з десятків одиниць фронтової авіації залишилися одиниці. За даними видання, ту авіацію, що залишилася, залучають до виконання оперативно-тактичних завдань.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, з Білорусі вивели:

  1. Лунинець — літаків не залишилося
  2. Мачулищі — 2 білоруські Іл-76 і кілька вертольотів
  3. Ліда — літаків не залишилося
  4. Барановичі — білоруські Су-30СМ та МіГ-29БМ
  5. Гомель — авіації немає
  6. Зябрівка — техніка ПКС РФ наявна
авіація Росії, перекидання авіації
Знімки аеродромів Білорусі

Додамо, що більшість техніки та авіації на територію Білорусі війська РФ перекинули для навчань "Союзна рішучість". Проте їхню дію продовжили, а потім з території Білорусі почала працювати авіація та оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Нагадаємо, 1 квітня РФ почала перекидати авіацію та засоби ППО з території Білорусі. 7 квітня стало відомо, що десятки вертольотів та винищувачів перекинули на аеродром Сєща в Брянській області.