Росія вивела всі штурмовики Су-25 з Білорусі на аеродроми у Воронезькій області (фото)

На багатьох аеродромах або взагалі не залишилося літаків, або залишилися одиниці.

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Російська армія перекинула всі штурмовики Су-25 із білоруських аеродромів на територію Воронезької області. Про це повідомляє Defense Express.

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Вказують, що щонайменше 30 штурмовиків Су-25 перекинули у Воронезьку область. На території Білорусі з десятків одиниць фронтової авіації залишилися одиниці. За даними видання, ту авіацію, що залишилася, залучають до виконання оперативно-тактичних завдань.

Як повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, з Білорусі вивели:

Лунинець — літаків не залишилося Мачулищі — 2 білоруські Іл-76 і кілька вертольотів Ліда — літаків не залишилося Барановичі — білоруські Су-30СМ та МіГ-29БМ Гомель — авіації немає Зябрівка — техніка ПКС РФ наявна

[ + – ] Знімки аеродромів Білорусі

Додамо, що більшість техніки та авіації на територію Білорусі війська РФ перекинули для навчань "Союзна рішучість". Проте їхню дію продовжили, а потім з території Білорусі почала працювати авіація та оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Нагадаємо, 1 квітня РФ почала перекидати авіацію та засоби ППО з території Білорусі. 7 квітня стало відомо, що десятки вертольотів та винищувачів перекинули на аеродром Сєща в Брянській області.