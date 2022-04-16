"Авіація відпрацювала на відмінно": ЗСУ знищили сім повітряних цілей ЗС РФ

З початку вторгнення Росія вже втратила приблизно 164 літаки, 145 вертольотів і 138 безпілотників. Наразі ворожа авіація побоюється літати над Україною.

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15 квітня Збройні сили України знищили сім повітряних загроз із боку Росії. Про це у Facebook повідомила пресслужба Командування Військово-повітряних Сил.

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За словами спікера ВПС України Юрія Гната, за добу українська армія вразила дві крилаті ракети, три безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня й один літак ЗС РФ, тип якого ще встановлюється. Крім того, бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили бойовий вертоліт КА-52.

Враховуючі дані Міністерства оборони України, з початку вторгнення російські війська вже втратили:

164 літаки

145 вертольотів

138 БПЛА оперативно-тактичного рівня

[ + – ] Уламки вертольота КА-52, збитого 15 квітня Фото: Facebook

Українські літаки здійснили близько 10 авіанальотів на позиції ворога. Ударні групи штурмовиків Су-25 і бомбардувальників Су-24 підтримали підрозділи ЗСУ в наземних боях на різних напрямках, унаслідок чого завдали російським військам значних збитків.

"Авіація сьогодні відпрацювала на відмінно", — наголосив Юрій Гнат у зведенні.

Він додав, що російські окупанти суттєво зменшили свою присутність в українському повітряному просторі, натомість обстрілюють територію України балістичними крилатими ракетами наземного, повітряного типу базування. Напередодні ворожа авіація зазнала великих втрат, тому намагається не входити в зону дії української протиавіаційної оборони та не вступати в прямий контакт із винищувачами ВПС ЗСУ.

Зазначимо, що загальні бойові втрати включають убитих, поранених, полонених і зниклих безвісти. Виходячи з досвіду Другої Карабахської війни, сторони війни можуть занижувати власні втрати та завищувати ворожі приблизно у 2-3 рази. Для оцінки зайнятих територій і втрат техніки варто використати ресурс Oryx, який верифікує дані на основі фото та відеозйомки — наразі дослідники задокументували втрату РФ 21 літака, 33 гелікоптерів, 32 безпілотників.

Раніше стало відомо, що Росія вивела всі штурмовики Су-25 з Білорусі на аеродроми у Воронезькій області. За даними аналітиків, на багатьох білоруських аеродромах залишилися одиниці бойової техніки, які використовують для виконання оперативно-тактичних завдань.

Писали також, що з 24 лютого Росія втратила в Україні велику кількість військової техніки: 750 танків, близько 2 тисяч бойових броньованих машин, понад 300 артилерійських систем, а також приблизно 20 тисяч особового складу. Сама РФ офіційно визнала загибель 1351 свого військовослужбовця та поранення 3825 солдатів.