"Кумовство и некомпетентность генералов": Буданов оценил действия руководства ВС РФ

Начальник ГУР МО отметил низкий профессиональный уровень генералов РФ, из-за чего российские войска понесли большие потери и были вынуждены покинуть северные регионы Украины.

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Начальник Главного Управления Разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью немецкой газете Spiegel рассказал о причинах провала "специальной военной операции" (СВО) в Украине, а также высказал мнение относительно дальнейших событий на театре боевых действий. По словам генерал-майора, главной причиной больших потерь противника и провала "СВО" заключается в коррупции в рядах военного руководства РФ и, следовательно, в крайне низкой компетенции российских генералов.

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Буданов отметил некомпетентность и халатное отношение российского Генштаба в своем подходе к военной операции такого масштаба. Очевидно, что генералы ВС РФ приняли желаемое за действительное, если полагали, что им удастся решить намеченные цели в считанные дни.

"Если они действительно верили, что покончат с этим за три дня — а согласно нашим выводам, они были в этом твердо уверены, — то российское руководство должно спросить себя, насколько компетентны его генералы", — сказал Буданов.

Журналисты издания задали вопрос о причинах больших потерь в живой силе и технике российской армии и отметили гибель высокопоставленных командиров ВС России.

"Мы нашли только один ответ: крайне низкий профессиональный уровень генералов. Одна из причин этого — кумовство в российской армии, это "погодные" генералы, родственники некоторых чиновников, которые не справляются со своими задачами и не готовы к ним. Возьмите только дело Чернобаевки! Это памятник идиотизму", — подчеркнул Буданов.

Украинский генерал также отметил действия ВСУ, которые вытеснили оккупантов из Киевской области. По его словам, солдаты РФ поняли, что им угрожает окружение украинскими войсками и поэтому вынуждены были отступить.

Также Буданов полагает, что для того чтобы отбить российскую агрессию Украине необходимы артиллерийские системы, танки и другое тяжелое вооружение, которое Германия может предоставить. Кроме этого, могут существенно помочь поставки зенитных комплексов и систем радиолокационной разведки для эффективной борьбы с авиацией врага.

Ранее сообщалось, что Германия может отказаться от поставок тяжелого вооружения Украине. Как заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, поставки Киеву современных танков от западных производителей могут побудить Россию распространить свою войну на западные страны, в том числе и на Германию.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире одного из немецких телеканалов заявила о готовности Берлина предоставить гарантии безопасности для Украины после окончания войны.