"Кумівство та некомпетентність генералів": Буданов оцінив дії керівництва ЗС РФ

Начальник ГУР МО зазначив низький професійний рівень генералів РФ, через що російські війська зазнали великих втрат і були змушені залишити північні регіони України.

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Начальник Головного Управління Розвідки Міноборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю німецькій газеті Spiegel розповів про причини провалу "спеціальної військової операції" (СВО) в Україні, а також висловив думку щодо подальших подій на театрі бойових дій. За словами генерал-майора, головною причиною великих втрат противника і провалу "СВО" полягає у корупції у лавах військового керівництва РФ й, отже, у вкрай низькій компетенції російських генералів.

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Буданов зазначив некомпетентність і недбале ставлення російського Генштабу у своєму підході до військової операції такого масштабу. Очевидно, що генерали ЗС РФ сприйняли бажане за дійсне, якщо вважали, що їм вдасться досягти намічених цілей за лічені дні.

"Якщо вони дійсно вірили, що покінчать із цим за три дні — а згідно з нашими висновками, вони були в цьому твердо впевнені, — то російське керівництво має запитати себе, наскільки компетентними є його генерали", — сказав Буданов.

Журналісти видання поставили питання про причини великих втрат у живій силі та техніці російської армії та зазначили загибель високопоставлених командирів ЗС Росії.

"Ми знайшли лише одну відповідь: вкрай низький професійний рівень генералів. Одна з причин цього — кумівство в російській армії, це "погодні" генерали, родичі деяких чиновників, які не справляються зі своїми завданнями і не готові до них. Візьміть лише справу Чорнобаївки!" Це пам'ятник ідіотизму", — наголосив Буданов.

Український генерал також зазначив дії ЗСУ, які витіснили окупантів із Київської області. За його словами, солдати РФ зрозуміли, що їм загрожує оточення українськими військами, і тому змушені були відступити.

Також Буданов вважає, що для того, щоб відбити російську агресію Україні, необхідні артилерійські системи, танки й інше важке озброєння, яке Німеччина може надати. Крім цього, можуть суттєво допомогти постачання зенітних комплексів і систем радіолокаційної розвідки для ефективної боротьби з авіацією ворога.

Раніше повідомлялося, що Німеччина може відмовитися від постачання важкого озброєння Україні. Як заявив віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, постачання Києву сучасних танків від західних виробників можуть спонукати Росію поширити свою війну на західні країни, зокрема на Німеччину.

Міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в ефірі одного з німецьких телеканалів заявила про готовність Берліна надати гарантії безпеки для України після закінчення війни.