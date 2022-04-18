США заставят Россию платить Украине за разрушения страны: законопроект уже готовят

Инициатива будет предусматривать, что украинцы смогут через американские суды требовать компенсацию за любые убытки, нанесенные в ходе войны. Средства будут браться с заблокированных счетов России.

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Депутаты от Республиканской и Демократической партий Фред Аптон и Дебби Дингелл представили законопроект о суверенитете Украины от 2022 года. Согласно документу, Украине будут передавать арестованные фонды России и ее граждан, а украинцы смогут требовать денежной компенсации через американские суды за любой ущерб от вторжения России. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Благодаря законопроекту Дингелла-Аптона, десятки миллиардов долларов, которые Банк России хранит в США, могут быть использованы для выплаты компенсаций украинским гражданам. В случае его принятия украинцы могут требовать денежной компенсации через суды США за любые убытки, понесенные в результате вторжения России, независимо от того, являются они гражданами США или нет. Иски также сможет подавать украинское государство.

Как это будет работать

Украина подает в суд США на Россию за разрушения любого объекта в результате вторжения — жилой дом, школа, больница и тд.

Американский суд признает Россию виноватой.

Суд определяет сумму возмещений.

Передает ее Украине с заблокированных российских счетов.

Американские граждане и любой принадлежащий им бизнес, понесший убытки в Украине, также могут получить компенсацию.

Действующее законодательство США запрещает любые иски против иностранного правительства за действия, которые происходят за пределами Соединенных Штатов. Иски против активов иностранного банка также запрещены, даже если они находятся в банках США.

Напомним, 10 апреля из резервного фонда выделили 1 млрд грн на восстановление освобожденных от российской армии территорий Украины. Киевская область получит 400 млн грн, Черниговская — 250 млн, Сумская – 250 млн, Житомирская – 100 млн.

Ранее, 4 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что убытки Украины из-за вторжения России составили $565 млрд. По его словам, каждый день страна теряет $4,25 млрд.