США змусять Росію платити Україні за руйнування країни: законопроєкт уже готують

Ініціатива передбачатиме, що українці зможуть через американські суди вимагати компенсацію за будь-які збитки, завдані під час війни. Кошти братимуться із заблокованих рахунків Росії.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Депутати від Республіканської та Демократичної партій Фред Аптон і Деббі Дінгелл представили законопроєкт про суверенітет України від 2022 року. Згідно з документом, Україні передаватимуть заарештовані фонди Росії та її громадян, а українці зможуть вимагати грошової компенсації через американські суди за будь-які збитки від вторгнення Росії. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Завдяки законопроєкту Дінгелл-Аптона десятки мільярдів доларів, які Банк Росії зберігає в США, можуть бути використані для виплати компенсацій українським громадянам. У разі його прийняття українці можуть вимагати грошової компенсації через суди США за будь-які збитки, яких зазнали внаслідок вторгнення Росії, незалежно від того, є вони громадянами США чи ні. Позови також зможе подавати українська держава.

Як це працюватиме

Україна подає в суд США на Росію через руйнування будь-якого об'єкта внаслідок вторгнення — житлового будинку, школи, лікарні тощо.

Американський суд визнає Росію винною.

Суд визначає суму відшкодувань.

Передає її Україні із заблокованих російських рахунків.

Американські громадяни та будь-який бізнес, якому завдали збитків в Україні, також можуть отримати компенсацію.

Чинне законодавство США забороняє будь-які позови проти іноземного уряду за дії, що відбуваються за межами Сполучених Штатів. Позови проти активів іноземного банку також заборонені, навіть якщо вони перебувають у банках США.

Нагадаємо, 10 квітня з резервного фонду виділили 1 млрд грн на відновлення звільнених від російської армії територій України. Київська область отримає 400 млн грн, Чернігівська — 250 млн, Сумська — 250 млн, Житомирська — 100 млн.

Раніше, 4 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що збитки України через вторгнення Росії становили $565 млрд. За його словами, щодня країна втрачає $4,25 млрд.