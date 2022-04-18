ВС РФ ударили по Очакову запрещенными кассетными боеприпасами (видео)

По информации Оперативного командования "Юг", удар нанесли с помощью системы залпового огня "Ураган". Также бойцы добавили, что в результате обстрела пострадали жилые кварталы.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуть свои позиции к границам Херсонщины и продолжают наносить ракетные удары по Николаеву и городам региона. Об этом информирует представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По информации на утро 18 апреля, одну из ракет, которая летела на Николаевскую область, удалось уничтожить силами ПВО. В то же время оккупанты нанесли удар по Очакову системами залпового огня "Ураган" с кассетными боеголовками, запрещенными международными конвенциями. Ракеты попали в жилые кварталы. Пострадавших среди мирного населения нет.

По информации Назарова, враг, готовясь к референдуму в Херсоне, подтягивает технику и силы и, кроме лживой агитации, планирует провокационные обстрелы гражданского населения, чтобы обвинить в произошедшем ВСУ. Оккупанты активизируют диверсионную работу на территориях, освобожденных украинскими военными, но отступают под обстрелом со стороны наших подразделений.

Также Назаров подчеркивает, что высадка десанта не исключена, но мало вероятна.

Как писал ранее Фокус, в Херсонской области войска РФ готовятся к созданию "народной республики" и хотят провести псевдореферендум.

Также, по информации Генштаба ВСУ, Россия привлекла 87 батальонных тактических групп для ведения боевых действий в Украине.