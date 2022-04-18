Войска РФ пытаются взять Мариуполь и продвинуться в Луганской области, – Генштаб ВСУ

Российское командование привлекло почти 90 батальонных тактических групп для ведения боевых действий в Украине. ВСУ предупредили о завершении создания наступательной группировки врага на Донбассе.

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Российские оккупанты на 54-й день полномасштабного вторжения завершают создание наступательной группировки на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Вражеская армия постоянно наносит ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины.

ВСУ в Донецкой и Луганской областях отбили 12 атак врага, уничтожили 10 танков, 15 единиц бронированной, 5 единиц автомобильной техники и 5 артиллерийских систем. Группировка воздушных сил ВСУ поразила 5 воздушных целей: 1 самолет, 3 вертолета и 1 беспилотник.

[ + – ] Украинские военные уничтожили 10 танков противника

Основные усилия захватчик сосредоточил на населенных пунктах Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное Луганской области, пытался установить полный контроль над Мариуполем. Наступления велись на Северодонецком, Попаснянском и Запорожском направлениях. Противник делал безуспешные попытки закрепления у Кременной и Рубежного и штурма Новотошковского, Попасной, Авдеевки и Марьинки.

Война с Россией – боевые действия по регионам

Волынское и Полесское направление. Активных действий в этом районе не было, некоторые подразделения ВС Беларуси прикрывают границу в Брестской и Гомельской областях. Там враг ведет радиоэлектронную разведку. С территории Беларуси вывозят по железной дороге поврежденную российскую бронетехнику.

Северское направление. Враг занимается инженерным оборудованием позиций в районах пунктов пропуска и в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ. Генштаб не исключает задействование диверсионно-разведывательных групп и ракетных ударов из России.

Слобожанское направление. Российские оккупанты продолжают частично блокировать Харьков и стрелять по украинским военным.

[ + – ] В направлении Харькова оккупанты терпят поражение

На левом берегу реки Северский Донец российские военные провели разведку боем в районах населенных пунктов Заводы, Дмитровка и Дибровное, понесли потери и отошли.

Донецкое и Таврическое направления. В этом районе противник восстанавливает боеспособность и запасы, пытается улучшить тактическое положение подразделений и активизировать боевые действия. Оккупанты ведут обстрелы населенных пунктов Северск и Покровское.

[ + – ] Оперативная сводка Генштаба ВСУ

Южнобужское направление. Основные усилия враг бросает на удержание занимаемых позиций, продолжает оказывать огненное влияние на позиции ВСУ в направлении на Николаев и Александровку. Ожидается продолжение боевых действий противника для выхода на административные границы Херсонской области.

По информации украинских военных, Россия привлекла 87 батальонных тактических групп для ведения боевых действий в Украине.

Напомним, что в Херсонской области войска РФ готовятся к созданию "народной республики" и хотят провести псведореферендум.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские военные начнут наступать на Донецкую и Луганскую области как только закончатся дожди.