Війська РФ намагаються взяти Маріуполь і просунутися в Луганській області, – Генштаб ЗСУ

Російське командування залучило майже 90 батальйонних тактичних груп для ведення бойових дій в Україні. ЗСУ попередили про завершення створення наступального угруповання ворога на Донбасі.

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Російські окупанти на 54 день повномасштабного вторгнення завершують створення наступального угруповання на Донбасі. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

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Ворожа армія постійно завдає ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

ЗСУ в Донецькій і Луганській областях відбили 12 атак ворога, знищили 10 танків, 15 одиниць броньованої, 5 одиниць автомобільної техніки та 5 артилерійських систем. Угруповання повітряних сил ЗСУ уразило 5 повітряних цілей: 1 літак, 3 вертольоти та 1 безпілотник.

[ + – ] Українські військові знищили 10 танків супротивника

Основні зусилля загарбник зосередив на населених пунктах Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне Луганської області, намагався встановити повний контроль над Маріуполем. Наступи велися на Сєвєродонецькому, Попаснянському та Запорізькому напрямках. Противник здійснював безуспішні спроби закріплення в районах населенних пунктів Кремінна та Рубіжне і штурму Новотошковського, Попасної, Авдіївки та Мар'їнки.

Війна з Росією — бойові дії щодо регіонів

Волинський і Поліський напрямок. Активних дій у цьому районі не було, деякі підрозділи ЗС Білорусі прикривають кордон у Брестській і Гомельській областях. Там ворог веде радіоелектронну розвідку. З території Білорусі вивозять залізницею пошкоджену російську бронетехніку.

Сіверський напрямок. Ворог займається інженерним обладнанням позицій у районах пунктів пропуску й у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ. Генштаб не заперечує залучення диверсійно-розвідувальних груп і ракетних ударів із Росії.

Слобожанський напрямок. Російські окупанти продовжують частково блокувати Харків і стріляти по українських військових.

[ + – ] У напрямку Харкова окупанти зазнають поразки

На лівому березі річки Сіверський Донець російські військові провели розвідку боєм у районах населених пунктів Заводи, Дмитрівка та Дібровне, зазнали втрат і відійшли.

Донецький і Таврійський напрямки. У цьому районі противник відновлює боєздатність та поповнює запаси, намагається покращити тактичне становище підрозділів та активізувати бойові дії. Окупанти ведуть обстріли населених пунктів Сіверськ і Покровське.

[ + – ] Оперативне зведення Генштабу ЗСУ

Південнобузький напрямок. Основні зусилля ворог кидає на утримання позицій, продовжує здійснювати вогненний вплив на позиції ЗСУ у напрямку у напрямках на Миколаїв та Олександрівку. Очікується продовження бойових дій противника для виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

За інформацією українських військових, Росія залучила 87 батальйонних тактичних груп для ведення бойових дій в Україні.

Нагадаємо, що на Херсонщині війська РФ готуються до створення "народної республіки" і хочуть провести псведореферендум.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські військові почнуть наступати на Донецьку та Луганську області, щойно закінчаться дощі.