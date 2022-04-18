ЗС РФ вдарили по Очакову забороненими касетними боєприпасами (відео)

За інформацією оперативного командування "Південь", удару завдали за допомогою системи залпового вогню "Ураган". Також бійці додали, що внаслідок обстрілу постраждали житлові квартали.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російські окупанти не залишають спроб просунути свої позиції до кордонів Херсонщини та продовжують завдавати ракетних ударів по Миколаєву та містах регіону. Про це повідомляє представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За інформацією на ранок 18 квітня одну з ракет, яка летіла на Миколаївську область, вдалося знищити силами ППО. У той же час окупанти завдали удару по Очакову системами залпового вогню "Ураган" із касетними боєголовками, забороненими міжнародними конвенціями. Ракети поцілили в житлові квартали. Постраждалих серед мирного населення немає.

За інформацією Назарова, ворог, готуючись до референдуму в Херсоні, підтягує техніку й сили та, окрім брехливої агітації, планує провокаційні обстріли цивільного населення, щоб звинуватити ЗСУ. Окупанти активізують диверсійну роботу на територіях, звільнених українськими військовими, але відступають під обстрілом із боку наших підрозділів.

Також Назаров наголошує, що висадка десанту не виключена, але малоймовірна.

Як писав раніше Фокус, у Херсонській області війська РФ готуються до створення "народної республіки" та хочуть провести псевдореферендум.

Також за інформацією Генштабу ЗСУ, Росія залучила 87 батальйонних тактичних груп для ведення бойових дій в Україні.