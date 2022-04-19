Украина может получить британские бронированные установки Stormer HVM (видео)

По мнению военных экспертов, ракетные установки способны нанести серьезный урон российской авиации, которая будет пытаться наносить удары с малой высоты.

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Великобритание в ближайшее время может направить в Украину бронированные ракетные установки Stormer High Velocity Missile (HVM) для усиление обороноспособности ВСУ. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Ссылаясь на информированные источники в Минобороны, издание пишет, что соответствующее решение должно быть принято на этой неделе, после чего высокотехнологичные пусковые установки могут быть поставлены в Украину в считанные дни.

"Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе", — цитируют журналисты своего собеседника.

Вероятно решение британского Министерства обороны связано с недавним заявлением президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении крупномасштабного вторжения российских войск на Донбассе.

Что известно о ракетной установке Stormer High Velocity Missile

Две недели назад Минобороны Британии продемонстрировало пусковую установку Stormer HVM, производимую компанией ВАЕ Systems. Это 13 тонная самоходная ракетная установка, которая может быть оснащена высокоскоростными ракетами Starstreak HVM, имеющими максимальную дальность стрельбы до 7000-7500 метров и досягаемость по высоте до 4500-5000 метров.

По мнению экс-командира британских войск в Афганистане Ричарда Кемпа, комбинация Stormer — Starstreak нанесет армии Путина большие убытки и усилит боеспособность Украины.

Кроме того установка хорошо приспособлена к движению по влажному грунту, что актуально для ведения боевых действий в это время года на территории Украины.

"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации Путина нанести удар с малой высоты", – рассказал военный.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, в каком вооружении нуждается Украина, для того чтобы остановить армию РФ. Глава государства подчеркнул важность поставок тяжелого вооружения и авиации.

Глава итальянского правительства Марио Драги 18 апреля сообщил, что Италия намерена оказать военную помощь Украине. По его словам, одними лишь санкциями против России не удастся остановить продвижение армии РФ глубь Украины.