Україна може отримати британські броньовані установки Stormer HVM (відео)

На думку військових експертів, ракетні установки здатні завдати серйозної шкоди російській авіації, яка намагатиметься завдавати ударів із малої висоти.

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Великобританія найближчим часом може відправити в Україну броньовані ракетні установки Stormer High Velocity Missile (HVM) для посилення обороноздатності ЗСУ. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

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Посилаючись на поінформовані джерела в Міноборони, видання пише, що відповідне рішення має бути ухвалене цього тижня, після чого високотехнологічні пускові установки можуть бути поставлені в Україну за лічені дні.

"Не секрет, що Британія зобов'язалася допомогти Україні з її протиповітряними можливостями. Міністр оборони виступить із заявою у парламенті цього тижня", — цитують журналісти свого співрозмовника.

Ймовірно, рішення британського Міністерства оборони пов'язане з нещодавньою заявою президента України Володимира Зеленського про поновлення великомасштабного вторгнення російських військ на Донбасі.

Що відомо про ракетну установку Stormer High Velocity Missile

Два тижні тому Міноборони Британії продемонструвало пускову установку Stormer HVM, яку виробляє компанія ВАЕ Systems. Це 13-тонна самохідна ракетна установка, яка може бути оснащена високошвидкісними ракетами Starstreak HVM, що мають максимальну дальність стрільби до 7 000-7 500 метрів і досяжність за висотою до 4 500-5 000 метрів.

На думку екскомандира британських військ в Афганістані Річарда Кемпа, комбінація Stormer — Starstreak завдасть армії Путіна великих збитків і посилить боєздатність України.

Крім того, установка добре пристосована до руху по вологому ґрунту, що актуально для ведення бойових дій у цю пору року на території України.

"Це надзвичайно ефективна, високомобільна бойова машина, яка завдасть серйозних збитків будь-яким спробам авіації Путіна завдати удару з малої висоти", — розповів військовий.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів про те, якого озброєння потребує Україна, для того, щоб зупинити армію РФ. Глава держави наголосив на важливості поставок важкого озброєння та авіації.

Глава італійського уряду Маріо Драґі 18 квітня повідомив, що Італія має намір надати військову допомогу Україні. За його словами, лише санкціями проти Росії не вдасться зупинити просування армії РФ глиб України.