США созывают страны Европы из-за наступления ВС РФ на Донбассе, - СМИ

На встрече в Елисейском дворце должны обсуждать возобновление активных наступательных действий российских войск.

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Сегодня состоится встреча лидеров стран Франции, Германия, Великобритания, Канада, Италия, Польша и Румыния из-за нового этапа вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

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Встреча должна состояться в Елисейском дворце. Помимо вышеперечисленных стран, на встречу приглашен генсек НАТО Енс Столтенберг, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель. Основная тема для обсуждения — возобновление наступления российской армии на Донбассе.

Вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что началась битва за Донбасс.

"Сейчас уже можно констатировать, что началась битва за Донбасс. Сколько бы туда не сгоняли российских военных, мы будем бороться. Мы будем защищаться. Мы будем это делать каждый день. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", — подчеркнул украинский президент.

Напомним, войска РФ начали атаку на изюмском направлении, в Запорожской области и на Мариуполь. Согласно перехвату СБУ, в Мариуполе враг начнет сбрасывать трехтонные авиабомбы по территории "Азовстали".