США скликають країни Європи через наступ ЗС РФ на Донбасі, — ЗМІ

На зустрічі в Єлисейському палаці повинні обговорювати відновлення активних наступальних дій російських військ.

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Сьогодні відбудеться зустріч лідерів Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Італії, Польщі та Румунії через новий етап вторгнення РФ в Україну. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

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Зустріч має відбутися в Єлисейському палаці. Крім вищезгаданих країн, на зустріч запрошений генсек НАТО Єнс Столтенберг, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Євроради Шарль Мішель. Основна тема для обговорення — відновлення наступу російської армії на Донбасі.

Учора ввечері президент України Володимир Зеленський заявив, що розпочалася битва за Донбас.

"Зараз уже можна констатувати, що почалася битва за Донбас. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми боротимемося. Ми захищатимемося. Ми будемо це робити щодня. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не потрібно", — наголосив український президент.

Нагадаємо, війська РФ розпочали атаку на ізюмському напрямку, в Запорізькій області та на Маріуполь. Згідно з перехопленням СБУ, у Маріуполі ворог почне скидати тритонні авіабомби по території "Азовсталі".