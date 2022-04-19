Стоил 18 млн рублей: срочник под Луганском сбил дрон РФ с помощью автомата (фото)

Украинские правоохранители рассказали, что вражеский дрон подлетел слишком близко к позициям защитников Украины. Теперь от аппарата остались "горстка обгоревших обломков и пепел".

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Боец Национальной гвардии Украины сбил российский воздушный беспилотник с помощью оружия АК-47. Сбитый аппарат был способен передавать видео на расстоянии 120 километров. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Facebook.

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"Горстка обгоревших обломков и пепел – это все, что осталось после точной стрельбы солдата Нацгвардии от воздушного разведчика. Гвардиец с позывным "Клапан" сбил вражеский БПЛА, использовав только свое штатное оружие АК-74", — рассказали в правоохранительном ведомстве.

По словам срочника, он получил информацию от командира, что в их зону залетел вражеский беспилотник, после чего он услышал звук аппарата и саму цель. БПЛА был на высоте 200-300 метров и его было очень хорошо видно.

"Дальше все быстро – я открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом – он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня осталось еще несколько патронов. Стрельнул — и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв!", — рассказал боец.

По данным Штаба ООС, стоимость комплекса составляет около 18 млн рублей, а цена летательного аппарата – 5-7 млн ​​рублей. БПЛА могут быть оборудованы взрывчатыми средства для поражения живой силы.

[ + – ] Фото: МВС Украины [ + – ] Фото: МВС Украины [ + – ] Фото: МВС Украины [ + – ] Фото: МВС Украины [ + – ] Фото: МВС Украины [ + – ] Фото: МВС Украины

Напомним, 18 апреля в Генштабе рассказали, что с момента полномасштабной войны были уничтожены 20600 российских военных. Также ВСУ ликвидировали 760 танков, 2041 боевых бронированных машин, 167 самолетов, 147 вертолетов и 155 беспилотников тактического уровня.

Ранее, 13 апреля бойцы ВСУ рассказали, что Беспилотник Bayraktar помог им уничтожить колонну российской военной техники. Турецкий Bayraktar наводит артиллерию на большом расстоянии и не попадает в зону действия ПВО врага.