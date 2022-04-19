Коштував 18 млн рублів: строковик під Луганськом збив дрон РФ за допомогою автомата (фото)

Українські правоохоронці розповіли, що ворожий дрон підлетів надто близько до позицій захисників України. Тепер від апарату залишилися "жменька обгорілих уламків і попіл".

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Боєць Національної гвардії України збив російський повітряний безпілотник за допомогою зброї АК-47. Збитий апарат міг передавати відео на відстані 120 кілометрів. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

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"Жменька обгорілих уламків і попіл — це все, що залишилося після точної стрільби солдата Нацгвардії від повітряного розвідника. Гвардієць із позивним "Клапан" збив ворожий БПЛА, використавши тільки свою штатну зброю АК-74", — розповіли у правоохоронному відомстві.

За словами строковика, він отримав інформацію від командира, що в їхню зону залетів ворожий безпілотник, після чого він почув звук апарату та власне ціль. БПЛА був на висоті 200-300 метрів, і його було дуже добре видно.

"Далі все швидко — я відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на іншому — він уже почав розвертатися і летіти в мій бік. У мене залишилося ще кілька набоїв. Стрельнув — і цей безпілотник уже пішов донизу, а далі я почув вибух!" — розповів боєць.

За даними Штабу ООС, вартість комплексу становить приблизно 18 млн рублів, а ціна літального апарату — 5-7 млн ​​рублів. БПЛА можуть бути обладнані вибуховими засобами для ураження живої сили.

[ + – ] Фото: МВС України [ + – ] Фото: МВС України [ + – ] Фото: МВС України [ + – ] Фото: МВС України [ + – ] Фото: МВС України [ + – ] Фото: МВС України

Нагадаємо, 18 квітня в Генштабі розповіли, що з моменту повномасштабної війни було знищено 20 600 російських військових. Також ЗСУ ліквідували 760 танків, 2 041 бойових броньованих машин, 167 літаків, 147 вертольотів і 155 безпілотників тактичного рівня.

Раніше, 13 квітня, бійці ЗСУ розповіли, що безпілотник Bayraktar допоміг їм знищити колону російської військової техніки. Турецький Bayraktar наводить артилерію на великій відстані та не потрапляє у зону дії ППО ворога.