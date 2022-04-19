"Убиваете фашистов": мать оккупанта не поверила, что ВС РФ убивают мирных украинцев (видео)

Украинские спецслужбы опубликовали перехваченный разговор, в котором мать убеждает сына-захватчика в том, что они "убивают фашистов" и "делают благое дело".

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Мать российского солдата, который воюет в Украине, не поверила в признания сына, что армия России убивает мирных жителей и детей. Она призвала поверить его в то что, они "убивают фашистов". Перехваченный разговор оккупанта с матерью опубликовала Служба безопасности Украины в Telegram.

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В разговоре со своей матерью из России военный РФ прямо говорит, что они убивают мирное население и детей. На это его мать отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!… Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне!" и призвала захватчиков не терять боевой дух.

"Сынок, не теряйте боевого духа! Ты бы только видел, что они там творят! Ты знаешь, вы делаете великое дело!", — сказала мать оккупанта.

В СБУ подчеркнули, что россияне зомбированы российской пропагандой на столько, что не верят собственным родственникам, которые признаются в содеянных преступлениях в Украине.

"Теперь не удивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам. Но для всех зомбированных хотим напомнить: уже более 20 тыс. российских военных заплатили за это своей жизнью", — написали в Службе безопасности.

Напомним, 19 апреля СБУ опубликовали перехваченный разговор оккупанта с женой, в котором он рассказал, что по заводу "Азовсталь" в Мариуполе планируют ударить трехтонными авиабомбами. По его словам, им сказали "сровнять все с землей".

Ранее, 15 апреля в пресс-центре СБУ опубликовали телефонный разговор, в котором российский военный рассказывает своему товарищу о том, как издевался над украинскими военнопленными. Он также рассказал, что его жестокости удивляются коллеги по службе.