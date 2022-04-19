"Убиваєте фашистів": мати окупанта не повірила, що ЗС РФ убивають мирних українців (відео)

Українські спецслужби опублікували перехоплену розмову, в якій мати переконує сина-загарбника в тому, що вони "вбивають фашистів" і "роблять добру справу".

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Мати російського солдата, який воює в Україні, не повірила в зізнання сина, що армія Росії вбиває мирних жителів і дітей. Вона закликала повірити його в те, що вони "вбивають фашистів". Перехоплену розмову окупанта з матір'ю опублікувала Служба безпеки України в Telegram.

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У розмові зі своєю матір'ю з Росії військовий РФ прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей. На це його мати відповідає: "Ні, ви не вбиваєте цивільних і дітей! ... Ви фашистів убиваєте, бл*дь, повір мені!" — і закликала загарбників не втрачати бойовий дух.

"Синку, не втрачайте бойовий дух! Ти б тільки бачив, що вони там творять! Ти знаєш, ви робите велику справу!" — сказала мати окупанта.

У СБУ наголосили, що росіяни зомбовані російською пропагандою настільки, що не вірять своїм родичам, які зізнаються в скоєних злочинах в Україні.

"Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам. Але для всіх зомбованих хочемо нагадати: вже понад 20 тис. російських військових заплатили за це своїм життям", — написали в Службі безпеки.

Нагадаємо, 19 квітня СБУ опублікувала перехоплену розмову окупанта з дружиною, в якій він розповів, що по заводу "Азовсталь" у Маріуполі планують вдарити тритонними авіабомбами. За його словами, їм сказали "зрівняти все із землею".

Раніше, 15 квітня в пресцентрі СБУ опублікували телефонну розмову, в якій російський військовий розповідає своєму товаришу про те, як знущався з українських військовополонених. Він також розповів, що його жорстокості дивуються колеги зі служби.