В Кремле есть чиновники, считающие войну в Украину катастрофической ошибкой, — Bloomberg

По информации журналистов, решение о полномасштабном вторжении в Украину президент РФ принимал в узком кругу. Среди них — глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

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Некоторые высокопоставленные чиновники в Кремле встревожены растущими жертвами путинской войны в Украине и опасаются, что вторжение было катастрофической ошибкой. Несмотря на это, они по-прежнему убеждены, что Путин не уступит и ему не грозит потеря власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в Кремле.

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По информации издания, критиков власти среди путинской элиты по-прежнему немного. Все они рассредоточены по высоким должностям в правительстве и государственном бизнесе. Эти представители кремлевской элиты считают, что война отбросит Россию на годы назад в экономическом отношении и сожалеют, что Путин готов пойти на подобные риски ради собственных амбиций.

По словам собеседников издания, президент РФ отвергает все попытки официальных лиц предупредить его о серьезных последствиях и опирается исключительно на узкий круг сторонников жесткой линии, с которыми принимал решение о полномасштабном вторжении в Украину. Среди них источники Bloomberg называют министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальника Генштаба Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

Фото: Getty Images

При этом никто из критиков власти не готов публично высказываться против политики Путина и полномасштабной войны, так как слишком боятся усиливающихся репрессий против инакомыслия.

Также некоторые собеседники издания заявили, что все больше разделяют опасения представителей американской разведки относительно применения Путиным ядерного оружия. Представители кремлевской элиты считают, что президент РФ считает нынешнюю войну в Украине своей исторической миссией, и если столкнется с неудачей, может прибегнуть к наихудшему из сценариев.

В Bloomberg большая часть российской элиты по-прежнему глубоко поддерживает войну Путина, и многие инсайдеры публично и в частном порядке поддерживают кремлевский нарратив, что конфликт с Западом неизбежен и что экономика адаптируется к широкомасштабным санкциям, введенным США и США. его союзники. И общественная поддержка остается сильной, поскольку первоначальный шок и нарушение санкций уступили место своего рода сюрреалистической стабильности в России.

Как писал ранее Фокус, после трехнедельного отсутствия в информационное пространство вернулся министр обороны РФ Сергей Шойгу. Чиновник прокомментировал войну на Донбассе. До этого ходили слухи, что Шойгу находится в реанимации после обширного инфаркта и если выживет, то останется инвалидом.