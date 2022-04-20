У Кремлі є чиновники, які вважають війну в Україну катастрофічною помилкою, — Bloomberg

За інформацією журналістів, рішення про повномасштабне вторгнення в Україну президент РФ ухвалював у вузькому колі. Серед них — голова Міноборони Сергій Шойгу, начальник Генштабу Валерій Герасимов і секретар Ради безпеки Микола Патрушев.

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Деякі високопосадовці в Кремлі стривожені великою кількістю жертв путінської війни в Україні та побоюються, що вторгнення було катастрофічною помилкою. Незважаючи на це, вони, як і раніше, переконані, що Путін не поступиться і йому не загрожує втрата влади. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела в Кремлі.

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За інформацією видання, критиків влади серед путінської еліти, як і раніше, небагато. Усі вони розосереджені на високих посадах в уряді та державному бізнесі. Ці представники кремлівської еліти вважають, що війна відкине Росію на роки назад в економічному плані та шкодують, що Путін готовий піти на подібні ризики заради власних амбіцій.

За словами співрозмовників, президент РФ відкидає всі спроби офіційних осіб попередити його про серйозні наслідки і спирається виключно на вузьке коло прихильників жорсткої лінії, з якими ухвалював рішення про повномасштабне вторгнення в Україну. Серед них джерела Bloomberg називають міністра оборони РФ Сергія Шойгу, начальника Генштабу Валерія Герасимова та секретаря Ради безпеки Росії Миколу Патрушева.

Фото: Getty Images

При цьому ніхто з критиків влади не готовий публічно висловлюватися проти політики Путіна та повномасштабної війни, оскільки занадто бояться репресій проти інакодумства, що посилюються.

Також деякі співрозмовники видання заявили, що дедалі більше поділяють побоювання представників американської розвідки щодо застосування Путіним ядерної зброї. Представники кремлівської еліти вважають, що президент РФ вважає нинішню війну в Україні своєю історичною місією, і якщо зіткнеться з невдачею, може вдатися до найгіршого зі сценаріїв.

У Bloomberg більша частина російської еліти, як і раніше, глибоко підтримує війну Путіна, і багато інсайдерів публічно і в приватному порядку підтримують кремлівський наратив, що конфлікт із Заходом неминучий і що економіка адаптується до широкомасштабних санкцій, введених США та його союзниками. І громадська підтримка залишається сильною, оскільки початковий шок і порушення санкцій поступилися місцем свого роду сюрреалістичній стабільності в Росії.

Як писав раніше Фокус, після тритижневої відсутності в інформаційний простір повернувся міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Чиновник прокоментував війну на Донеччині. До цього ширилися чутки, що Шойгу перебуває у реанімації після обширного інфаркту, і якщо виживе, то залишиться інвалідом.