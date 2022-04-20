ВС РФ штурмуют Попасную и пытались закрепиться в Рубежном, — Генштаб ВСУ

По информации украинских военных, ВС РФ продолжают пополнять запасы материально-технических возможностей и живой силы из территории России, а также произвели перегруппировку на Изюмском направлении.

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Российские военные проводят наступление на Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, где штурмуют украинские города и села. Продолжаются авиационные удары по украинским городам, в частности, по инфраструктуре Мариуполя, а также штурм морского порта и завода "Азовсталь". Об этом сообщил Генеральный штаб Украины в Facebook.

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Отмечается, что в непризнанной республике Приднестровье нет признаков подготовки войск к привлечению их на войну против Украины.

Донбасс

Вражеские войска штурмуют Попасную и пытались закрепиться в западной и северо-западной части города Рубежное Луганской области, однако не имели успеха. Также противник проводил штурм в направлении поселка Новоташковское Луганской области, где также потерпел поражения. Военные РФ совершают разведку маршрутов для того, чтобы продолжить наступление на город Лиман и Славянск Донецкой области.

В Генштабе рассказали, что противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и регулярно наносит авиаудары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации. Кроме того, продолжаются авиаудары по городской инфраструктуре Мариуполя и штурмует порт и завод "Азовсталь".

В Запорожской области россияне возобновили наступление в направлении Темировки при поддержке артиллерии.

Слобожанское направление

Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении, а также пытался проводить штурм в районе села Дибровное Харьковской области, где получил частичный успех. В районе сел Старая Гнилица и Долгенькое Харьковской области наступление остановлено, а в результате огневого поражения войска России понесли потери и отошли. Враг также продолжает частичную блокировку Харькова

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи границы Украины. На территории Белгородской области завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Наращивание войск РФ

По информации украинского ведомства, подразделения российских войск продолжают пополнять запасы материально-технических средств и живой силы с территории РФ. Так, на железнодорожной станции "Купянск-Сортировочный" зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением, военной техникой и перемещение артиллерийских подразделений. Враг также продолжает наращивать группировку войск на Таврийском и Донецком направлениях. С территории России перемещены подразделения из состава 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.

Потери

В Генштабе рассказали, что батальонная тактическая группа из состава 150-й мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Напомним, 19 апреля в МИД Украины заявили, что поддерживают идею четырехдневного "Пасхального перемирия", а также потребовали от России прекратить блокаду украинских городов.