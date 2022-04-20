ЗС РФ штурмують Попасну та намагалися закріпитися в Рубіжному, — Генштаб ЗСУ

За інформацією українських військових, ЗС РФ продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних можливостей і живої сили з території Росії, а також провели перегрупування на Ізюмському напрямку.

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Російські військові проводять наступ на Донбасі, Запорізькій і Харківській областях, де штурмують українські міста та села. Продовжуються авіаційні удари по українських містах, зокрема, по інфраструктурі Маріуполя, а також штурм морського порту та заводу "Азовсталь". Про це повідомив Генеральний штаб України у Facebook.

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Наголошується, що в невизнаній республіці Придністров'я немає ознак підготовки військ до призову їх на війну проти України.

Донбас

Ворожі війська штурмують Попасну та намагалися закріпитися у західній і північно-західній частині міста Рубіжне Луганської області, проте не мали успіху. Також противник проводив штурм у напрямку селища Новоташківське Луганської області, де також зазнав поразки. Військові РФ здійснюють розвідку маршрутів для того, щоб продовжити наступ на місто Лиман і Слов'янськ Донецької області.

У Генштабі розповіли, що противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та регулярно завдає авіаударів по військових і цивільних об'єктах, зокрема застосовує літаки дальньої авіації. Крім того, продовжуються авіаудари по міській інфраструктурі Маріуполя та штурмує порт і завод "Азовсталь".

У Запорізькій області росіяни відновили наступ у напрямку Темирівки за підтримки артилерії.

Слобожанський напрямок

Противник провів перегрупування військ на Ізюмському напрямку, а також намагався проводити штурм у районі села Дібровне Харківської області, де отримав частковий успіх. У районі сіл Стара Гнилиця та Довгеньке Харківської області наступ зупинено, а внаслідок вогневого ураження війська Росії зазнали втрат і відійшли. Ворог також продовжує часткове блокування Харкова

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордону України. На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових гелікоптерів.

Нарощування військ РФ

За інформацією українського відомства, підрозділи російських військ продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів і живої сили з території РФ. Так, на залізничній станції "Куп'янськ-Сортувальний" зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням, військовою технікою і переміщення артилерійських підрозділів. Ворог також продовжує нарощувати угруповання військ на Таврійському та Донецькому напрямах. З території Росії переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу.

Втрати

У Генштабі розповіли, що батальйонна тактична група зі складу 150 мотострілецької дивізії втратила боєздатність і виведена в район відновлення.

Нагадаємо, 19 квітня в МЗС України заявили, що підтримують ідею чотириденного "Великоднього перемир'я", а також вимагали від Росії припинити блокаду українських міст.