ФСБ заявила о срыве подготовки теракта в Крыму

В организации подрыва железной дороги обвиняют участников крымскотатарского добровольческого батальона "Крым".

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ФСБ России заявила о пресечении в Крыму подготовки теракта на железной дороге, сообщает ТАСС. Организатором чекисты назвали сторонника международной террористической организации "Исламское государство", который якобы действовал по указанию руководителей крымскотатарского добровольческого батальона "Крым". Его задержали в Симферополе.

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ФСБ утверждает, что при обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства общей массой 3 кг, два электродетонатора, схему закладки бомбы под железнодорожное полотно, экстремистскую литературу, флаг и листовки батальона "Крым". По обвинению в подготовке теракта ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Обвинения крымских татар в террористической деятельности — обычная практика российских силовиков. Их предъявляют в том числе членам Меджлиса крымскотатарского народа — этнического парламента, который декларирует ненасильственные методы сопротивления оккупации полуострова. В 2021 году по обвинению в организации подрыва газопровода в Перевальном был арестован заместитель главы меджлиса Нариман Джелялов и еще несколько крымских татар.

[ + – ] Крымские татары на суде в Ростове-на-Дону, где их обвиняли в организации террористической организации Фото: graty.me

Россияне заявили, что заместитель главы Меджлиса был посредником между украинской разведкой и исполнителями диверсии, которыми назвали Асана и Азиза Ахтемовых. Спецслужба утверждает, что накануне "теракта" братья выезжали в Украину, где обучались взрывному делу.

К еще одной группе крымских татар, в отношении которых российские спецслужбы регулярно фабрикуют уголовные дела, относятся сторонники исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир". Эта партия запрещена в России и считается террористической, поэтому просто за членство в ней можно надолго сесть в тюрьму. К примеру, по обвинению в организации деятельности террористической организации российский суд приговорил к длительным срокам нескольких жителей Белогорского района Крыма.